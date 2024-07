Romance com Tom Cruise indicado ao Oscar é um marco do cinema dos anos 90 e está na Netflix

“Jerry Maguire: A Grande Virada”, na Netflix, oferece uma abordagem leve sobre temas profundos. Desde seu lançamento em 13 de dezembro de 1996, o filme continua relevante, refletindo sobre a jornada de um homem punido por sua sinceridade, um tema que permanece atual. Cameron Crowe utiliza o futebol como uma metáfora para explorar dilemas morais complexos, comunicando-se diretamente com o público através dessa paixão universal.

O filme propõe que cada época tem seus próprios desafios, alguns mais fáceis de resolver que outros. Mesmo assim, há sempre algo que nos obriga a enfrentar nossos medos e enfrentar adversidades, preservando as memórias e valores que nos definem. “Jerry Maguire” é, portanto, uma narrativa contemporânea sobre princípios atemporais.

O personagem principal, Jerry Maguire, interpretado por Tom Cruise, é retratado como bonito, bem-sucedido e determinado, características que o tornam um favorito entre todos. Cruise, já conhecido por seu papel em “Nascido em 4 de Julho” (1989), traz a profundidade necessária ao personagem de Crowe. Jerry está no auge de sua carreira, onde qualquer erro pode ser devastador, ameaçando sua clientela de jogadores da NFL.

A queda de Jerry ocorre por um simples erro, que deveria ter sido a seu favor, mas acaba sendo sua ruína. Crowe maneja esse conflito com uma naturalidade que confere ao filme um charme despretensioso, destacando-se dos outros sucessos de Cruise, como “Missão Impossível” e “Top Gun”.

Em uma cena crucial, Jerry afirma que “este é um meio cínico”, refletindo a dura realidade que ele enfrenta. Durante o segundo ato, Crowe permite que Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr. brilhem. Dorothy Boyd, a única a apoiar Jerry no início de sua transformação, tem um relacionamento cheio de altos e baixos com ele, enquanto Rod Tidwell, interpretado por Gooding Jr., oferece uma performance dinâmica que contrasta com seus trabalhos anteriores, como em “Mãos Talentosas: A História de Ben Carson” (2009).

O filme consegue se destacar pela forma como aborda a sinceridade e os valores em um ambiente cínico e competitivo, oferecendo uma história inspiradora e atemporal sobre autenticidade e resiliência.

Filme: Jerry Maguire: A Grande Virada

Direção: Cameron Crowe

Ano: 1996

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10