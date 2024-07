Filme na Netflix vai renovar sua fé e encher seu coração de otimismo e esperança

Lançado em 2006, “O Segredo”, de Rhonda Byrne, tornou-se um sucesso imediato, amplamente promovido por Oprah Winfrey e pelo mercado de autoajuda. Byrne detalha suas experiências pessoais, destacando como utilizou o poder da atração para superar dificuldades. O livro compila conceitos de diversas tradições religiosas e conhecimentos esotéricos, sem bases científicas.

O foco principal do livro é a ideia de que pensamentos positivos podem atrair coisas boas, não como mágica, mas como um exercício contínuo de otimismo e fé. Sentimentos negativos não devem ser ignorados; é necessário enfrentá-los quando surgem. A chave está na maneira como se reage aos desafios do dia a dia. Estudos científicos indicam que a negatividade crônica pode prejudicar a saúde mental, enquanto uma atitude mais positiva pode melhorar a autoestima e a capacidade de enfrentar dificuldades.

Em 2020, a adaptação dramática “O Segredo: Ouse Sonhar” foi lançada, dirigida por Andy Tennant e coescrita por Bekah Brunstetter e Rick Parks. O filme, que levou seis anos para ser concluído, teve a participação de Byrne e foi filmado em North Shore, Louisiana. A história gira em torno de Miranda Wells (Katie Holmes), uma viúva que luta para sustentar seus três filhos, Missy (Sarah Hoffmeister), Greg (Aidan Pierce Brennan) e Bess (Chloe Lee), após a morte do marido. Enfrentando problemas financeiros, uma casa em ruínas e muitas responsabilidades, Miranda se sente desafortunada.

A chegada de Bray (Josh Lucas), um engenheiro com um envelope destinado a Miranda, muda o curso de sua vida. Após uma colisão de carros, Bray se oferece para consertar o para-choque dela. À medida que passam mais tempo juntos, ele é convidado para jantar com a família. Uma tempestade derruba uma árvore sobre a casa, e Bray se dispõe a reparar o telhado usando materiais improvisados para não pesar no orçamento de Miranda. Aos poucos, ele se torna uma presença constante, conquistando a confiança e o carinho da família, especialmente das crianças, e compartilhando lições de otimismo e fé. No entanto, Bray ainda guarda um segredo no envelope que pode mudar tudo.

“O Segredo: Ouse Sonhar”, disponível na Netflix, visa transmitir mensagens de amor, resiliência e esperança, adaptando os ensinamentos do livro de Byrne para uma narrativa mais concreta. Embora não seja uma superprodução destinada a grandes prêmios, o filme oferece entretenimento com lições inspiradoras e positivas.

Filme: O Segredo: Ouse Sonhar

Direção: Andy Tennant

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 8/10