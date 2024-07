Comédia romântica com Jessica Alba, na Netflix, é remédio contra o tédio e o mau humor

“Maldita Sorte” marcou a estreia de Mark Helfrich na direção de longas-metragens. Gravada em Vancouver, no Canadá, a comédia romântica traz Dane Cook no papel de Charlie Logan, um odontologista cujas relações amorosas nunca prosperam. Ele só percebe que há algo de errado quando ganha fama de “amuleto da sorte”.

O prólogo de “Maldita Sorte” mostra Charlie ainda criança em uma festinha com alguns colegas de escola, brincando de “Sete Minutos no Paraíso”. Embora quisesse muito que o jogo escolhesse uma determinada garota, Charlie acaba saindo com uma garota gótica e assustadora, vivida por Sasha Pieterse. Durante o tempo que passam sozinhos, a menina tenta agarrá-lo, mas, assustado, Charlie se nega, provocando a ira da menina rejeitada. Ela, então, lança uma maldição sobre Charlie, determinando que ele não encontrará o amor, mas conduzirá outras pessoas a ele. Assim, todas as mulheres com quem Charlie se envolve ao longo da juventude encontram o amor imediatamente após o fim do relacionamento, fazendo com que ele se torne uma espécie de amuleto da sorte para o amor.

De repente, todas as mulheres desejam sair com Charlie para que possam encontrar o amor depois dele. O que parece muita sorte se vira contra ele quando se apaixona por Cam Wexler (Jessica Alba), uma bióloga especializada em pinguins, que é bastante desastrada. Eles se conhecem no casamento de uma ex-namorada de Charlie e se reencontram quando Cam sofre um acidente, quebrando o dente, o que a leva ao consultório de Charlie.

Eles começam a sair e a se relacionar, mas Charlie teme que, se fizer sexo com Cam, ele será apenas o passaporte dela para o verdadeiro amor. Depois de fingir estar doente e só conversar com Cam por telefone durante semanas, fazendo-a pensar que ele está desinteressado, Charlie pede ajuda de seu melhor amigo, o cirurgião plástico Stu (Dan Fogler), para testar se realmente é amaldiçoado. Charlie se propõe a fazer sexo com uma mulher que considera feia e pede para que o amigo saia com ela logo depois, para provar que a maldição não é verdadeira. Após a realização do teste, Charlie finalmente se sente seguro para passar uma noite com Cam.

Para sua surpresa, a mulher que serviu de cobaia para Charlie e Stu acaba se casando, provocando o desespero nele, que se torna extremamente obsessivo e carente em relação a Cam, assustando-a e afastando-a.

Com alguns exageros nas piadas sexuais e até mesmo na obsessão de Charlie por Cam, servindo de gatilho para relacionamentos abusivos, o filme provocou, à época, críticas negativas. Quando gravado, várias das piadas sexistas e que até mesmo tentam fixar um padrão de beleza ainda eram consideradas aceitáveis. Atualmente, o conteúdo do filme é, com certeza, incômodo para várias pessoas em diversos momentos.

No entanto, é inegável que Jessica Alba tenha mostrado aqui seu talento para a comédia, ampliando sua versatilidade nas telas e demonstrando bastante carisma.

O filme mostra que até mesmo os mulherengos podem se sentir solitários às vezes e que a busca pelo amor é universal. Todos querem encontrar um par e se sentir amados.

“Maldita Sorte” é uma comédia romântica que, apesar de suas falhas e das críticas negativas, oferece uma visão interessante sobre a busca pelo amor e os desafios de se livrar de uma maldição que aparentemente traz sorte aos outros, mas causa frustração ao protagonista. A química entre Dane Cook e Jessica Alba é um ponto forte, e o desempenho de Alba destaca-se, mostrando sua habilidade para a comédia física e o timing cômico.

O filme, lançado em 2007, reflete as normas e atitudes culturais da época, que diferem significativamente dos padrões contemporâneos. A reavaliação crítica de “Maldita Sorte” é um exemplo de como o público e os críticos revisitam e reavaliam obras passadas à luz de novas sensibilidades e entendimentos sociais.

Apesar das controvérsias e das críticas, “Maldita Sorte”, na Netflix, permanece como uma comédia romântica que aborda temas universais de maneira leve e humorística. A jornada de Charlie Logan para encontrar o amor verdadeiro, enquanto lida com uma maldição bizarra, proporciona entretenimento e reflexões sobre a sorte, o destino e a importância de acreditar no próprio potencial para ser feliz.

Filme: Maldita Sorte

Direção: Mark Helfrich

Ano: 2007

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7