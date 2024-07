O filme sensível da Netflix sobre autoconhecimento e a busca da felicidade

A complexidade emocional que se desdobra em “Em Busca de Mim” transcende o drama pessoal para tocar em questões universais de autoconhecimento e aceitação. Dirigido pelo holandês Michiel van Erp e ancorado por uma atuação matizada de Elise Schaap no papel de Sara, o filme adentra as camadas turbulentas das emoções humanas com uma precisão quase cirúrgica.

Ao longo da narrativa, Sara é retratada em um mosaico de situações que desafiam sua compreensão de si mesma e de seu lugar no mundo. A interação da protagonista com personagens complexos e cenários que espelham suas lutas internas adiciona profundidade à sua busca por redenção pessoal.

Adaptado do romance da escritora holandesa Saskia Noort, o roteiro de Paula van der Oest e Roos Ouwehand habilmente entrelaça os fios do destino de Sara com as escolhas e consequências que definem sua jornada. Desde o início, é evidente que Sara possui uma capacidade incomum de enfrentar e sobreviver a perigos, uma característica que perpassa sua vida e molda suas interações com os demais. Esta habilidade é colocada à prova em diversas ocasiões, em um diálogo constante entre o passado e as esperanças por um futuro mais estável.

A ambientação em Stromboli, uma ilha que abriga um dos três vulcões ainda ativos na Itália, serve como metáfora para o estado turbulento de Sara. A ilha, que nomeia e personifica o vulcão, projeta uma quietude enganosa, contrastando com a tempestade emocional de Sara, que se manifesta em uma chegada tumultuada à ilha e um subsequente desenrolar de eventos que desafiam suas perspectivas e a obrigam a confrontar suas inseguranças e medos.

A interação decisiva com Jens, interpretado por Christian Hillborg, se torna um ponto de inflexão, trazendo à tona os temas de perda e redescoberta em uma trama que habilmente explora os traumas e as resiliências humanas, sem cair na armadilha de soluções simplistas ou narrativas previsíveis.

Filme: Em Busca de Mim

Direção: Michiel van Erp

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 8/10