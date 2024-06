Um dos filmes mais aguardados de 2024 está no Prime Video

Celine Dion é provavelmente uma das maiores artistas vivas de todos os tempos. Duvido que exista uma pessoa no mundo que nunca tenha ouvido sua voz. Mesmo que não conheça seu nome. A voz, ah, a voz, ouviu. “Titanic” foi o ponto mais alto de sua carreira, mas o sucesso veio bem antes. A versão de “Because You Loved Me” havia sido um sucesso absoluto poucos anos antes, como tema do filme “Íntimo e Pessoal”, e chegou a disputar o Oscar de Melhor Canção.

A fama chegou cedo para Celine, quando ainda era adolescente, nos anos 1980, no Canadá, descoberta pelo empresário René Angélil, que se tornou seu marido mais tarde. Depois de lançar seu primeiro disco em inglês, o reconhecimento chegou também nos Estados Unidos e, em meados dos anos 1990, ela já era considerada uma diva, com dezenas de milhares de cópias de seus discos vendidas no mundo todo. Vencedora do Oscar de Melhor Canção por duas vezes e premiada com cinco Grammy Awards, Dion se consolidou como um dos maiores nomes da música mundial.

Suas pausas na carreira ocorreram após o diagnóstico de câncer de René e em breves momentos após o nascimento dos filhos. No entanto, Celine sempre deixou claro que música é a maior paixão de sua vida. Porém, a cantora foi obrigada a paralisar sua carreira em 2022, depois de receber o diagnóstico da raríssima Síndrome da Pessoa Rígida, que ataca o sistema nervoso e causa espasmos musculares, afetando, inclusive, as cordas vocais de Celine, além dos músculos do tórax, que ajudam na respiração durante o canto.

O documentário “I Am Celine Dion”, no Prime Video, registra a difícil jornada da diva da música até a exposição pública da doença. O documentário retrata cenas do cotidiano, mostra o tratamento fisioterápico ao qual ela é submetida, contém desabafos da cantora e relata até os medicamentos tomados por ela. Em uma cena angustiante, vemos Celine durante uma crise convulsiva, se contorcendo de dor e sendo medicada. A exposição aos momentos mais particulares e constrangedores dela é grande, mas ela aceitou o desafio. Afinal, Celine não é uma semideusa, como pensávamos, ou um anjo. É difícil de acreditar, mas ela é humana. E o documentário a retrata como tal.

O filme ainda demonstra seu lado mais contraditório. Celine caminha por ambientes de sua mansão como uma rainha intocável, com seu pijama de seda, escolhendo um entre centenas de sapatos de marcas de luxo em seu gigantesco closet giratório. Closes de seu corpo enquanto se movimenta dão a impressão de que sua grandeza é inatingível. Em um depósito gigantesco, ela guarda milhares de figurinos construídos artesanalmente e usados apenas uma vez, afinal, “foram icônicos demais para serem repetidos”. Tudo é monumental, tudo exagerado. Até mesmo uma gaveta de canetinhas, que contém tantas canetinhas que você se pergunta por que diabos uma pessoa precisa de tantas canetinhas.

Ao mesmo tempo, quando Celine se expressa, conseguimos perceber sua humildade. Ela diz que se tornou quem é graças à sua banda. Uma gentileza, claro, afinal, ela transformou a vida dos músicos de sua banda e não o contrário. Ela fala de sua voz como algo independente, que não depende dela, ela quem depende da voz. Celine grava um vídeo para uma fã dizendo-a que a ama em seu aniversário.

“I Am Celine Dion” mostra que Celine não está pronta para desistir de sua vocação, mesmo que devesse. Ainda nos aproxima da entidade, da instituição Celine Dion, mostrando-nos sua forma mais frágil, abatida e vulnerável.

Filme: I Am Celine Dion

Direção: Irene Taylor

Ano: 2024

Gênero: Documentário/Biografia/Musical

Nota: 9