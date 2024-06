O filme de 3 bilhões de reais: o melhor thriller de ação do último ano está no Prime Video

A atuação marcante de Keanu Reeves em “John Wick 4: Baba Yaga” sugere que a franquia ainda tem muito a oferecer, embora isso também traga alguns desafios. Reeves está profundamente integrado ao que pode ser seu papel mais complexo e meticulosamente construído, um personagem que navega com habilidade entre o legal e o ilegal, sendo admirado por sua audácia e destreza necessárias para eliminar inimigos com a eficiência exigida por seu ofício.

Ao longo de uma carreira com desempenhos variados, que vão do excelente ao apenas satisfatório, e ocasionalmente ao fraco, Reeves consegue compreender o quanto o público aceita e condena a moral ambígua de Wick. Esse criminoso solitário parece ter perdido a sensibilidade para medir o sofrimento que causa, mesmo aos mais desprezíveis adversários, uma percepção compartilhada pelo diretor Chad Stahelski. Conhecido por seu trabalho como dublê e por substituir Brandon Lee em “O Corvo” (1994), Stahelski é responsável pela coesão estilística e semântica da série. Ele entende claramente o que o público deseja e não poupa esforços para manter seu interesse.

O roteiro de Derek Kolstad, Michael Finch e Shay Hatten aposta em uma narrativa acelerada para capturar a audiência de maneira definitiva. O Marquês de Gramont, o vilão desta vez, continua determinado a eliminar Wick, e os roteiristas aproveitam para recapitular os eventos que alimentam essa inimizade, incluindo a ameaça de morte a Winston Scott, um papel sagazmente interpretado por Ian McShane, que mistura os maneirismos de um golpista com as nuances de um homem atormentado por suas memórias. Bill Skarsgård oferece um bom contraste ao anti-herói de Reeves, embora não tenha espaço suficiente para desenvolver plenamente seu personagem.

No início, Wick está no Japão, buscando Shimazu, o líder do Osaka Continental interpretado por Hiroyuki Sanada. Logo depois, enfrenta dificuldades com Caine, o assassino cego da Mesa Principal vivido por Donnie Yen. Laurence Fishburne aparece ocasionalmente como Bowery King, uma espécie de mentor e assistente que fornece novos trajes à prova de balas para Wick. Paralelamente, Tracker, também conhecido como Ninguém, aguarda que Wick se envolva em problemas mais profundos para aumentar o valor de sua captura. Assim como Skarsgård, Shamier Anderson quase desaparece em meio ao elenco, apesar de seu talento evidente.

Isso reforça a percepção de que “John Wick 4: Baba Yaga” é uma narrativa formulaica, servindo principalmente como vitrine para Keanu Reeves. No entanto, é uma vitrine luxuosa, embelezada pela fotografia excepcional de Dan Laustsen. Laustsen, conhecido por seu trabalho em “A Forma da Água” (2017) e “O Beco do Pesadelo” (2021), de Guillermo del Toro, é apaixonado pelo que faz, algo visível nos detalhes que compõem a violência estilizada e convincente que define a série e seu protagonista.

Filme: John Wick 4: Baba Yaga

Direção: Chad Stahelski

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Mistério

Nota: 9/10