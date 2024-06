Descrito como ʽJohn Wickʼ com uma mulher, thriller de ação com Jessica Alba acaba de chegar à Netflix

Após mais de dois anos de pré-produção, “Alerta de Risco” finalmente chega à Netflix. Filmado no Novo México, o roteiro foi escrito por Josh Olson e John Brancato há oito anos antes de receber os ajustes finais pelas mãos de Halley Wegryn Gross. O longa-metragem é o primeiro hollywoodiano feito pelas mãos da cineasta indonésia Mouly Surya, elogiada pelo seu desempenho em “Marlina — A Assassina em Quatro Atos”, que chegou a ser inicialmente selecionado para o Oscar e disputou a Palma de Ouro em Cannes.

Mas “Alerta de Risco”, que chegou a ser descrito como versão feminina de “John Wick” não é lá isso tudo. Na verdade, as sequências de ação bem coreografadas pelos competentes dublês não são suficientes de nos separar do tédio ou impedir que toda hora olhemos os aparelhos celulares. O filme se leva a sério demais para a qualidade que entrega em seu orçamento mediano não divulgado. O desempenho de Jessica Alba no filme revela sua inabilidade no gênero ação e o roteiro parece novamente um requentado de diversos outros títulos hollywoodianos.

Alba interpreta Parker, uma oficial das Forças Especiais em um trabalho secreto contra terroristas na Síria. A cena de apresentação serve para nos introduzir à protagonista, uma mulher durona, com habilidades de luta e um código moral forte. Depois, a vemos retornar para sua cidade natal, no interior dos Estados Unidos, ao receber a notícia do falecimento do pai, dono de um bar local que teria morrido durante o desabamento de uma mina que um corredor secreto, ligando-o à sua propriedade. O ex-namorado de Parker, Jesse (Mark Webber), agora é xerife da cidade, e investiga as possíveis causas da morte.

Parker descobre uma suposta carta de suicídio do pai e entregando à filha a administração do bar. Sem acreditar que no conteúdo do bilhete, Parker decide ir atrás para se ver no meio de uma conspiração envolvendo contrabando de armas ilegais com gente perigosa, com quem seu pai foi se meter, e que agora irá perseguí-la.

O roteiro inconsistente e cheio de pontas soltas leva parte na culpa pela produção não ser lá isso tudo, mas parte do problema também tem relação com as cenas de ação curtas, que deixam a desejar, além da pouca dedicação de Alba em tornar sua personagem convincente.

“Alerta de Risco”, na Netflix, no entanto, não é intragável. Pelo contrário, é um filme que dá para mastigar e engolir, aproveitando seu breve momento de entretenimento para abstrair. Mas não traz maiores satisfações que isso, resumindo-se a um genérico de ação.

Filme: Alerta de Risco

Direção: Mouly Surya

Ano: 2024

Gênero: Ação/Suspense

Nota: 7