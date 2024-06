Candidato a ser o filme mais visto de 2024, o thriller de ação da Netflix lidera o top 10 em 113 países

A história da humanidade é intrinsecamente ligada à história de suas guerras. Querendo ou não, foram os combates que moldaram as sociedades e definiram muitos dos direitos e territórios que conhecemos hoje. Declarar guerra não é uma decisão tomada levianamente, mas, em muitas circunstâncias, é vista como a única alternativa para evitar a desonra. Winston Churchill (1874-1965), primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), destacou que um povo que não luta por causas justas acaba por perder sua dignidade. Por mais cruel que pareça, há de se admitir que a guerra exerce um certo fascínio sobre muitas pessoas, e esse é um aspecto problemático.

Este fascínio pela guerra é explorado no filme “Alerta de Risco”, onde a personagem Parker, interpretada por Jessica Alba, é uma anti-heroína viciada em adrenalina e conflitos. Parker vive em constante busca por uma vida mais tranquila, mas é constantemente puxada de volta ao caos. Sua trajetória muda drasticamente após um evento traumático que a atinge profundamente. A diretora indonésia Mouly Surya, em sua estreia em língua inglesa, consegue extrair uma gama de emoções contraditórias da protagonista, um feito notável considerando o roteiro de John Brancato, Josh Olson e Halley Wegryn Gross, que apresenta diversas lacunas e repetições cansativas sobre a personalidade de Parker, revelando sua complexidade e dureza.

“Alerta de Risco” é um filme caótico, sem um método claro em seu enredo. Uma operação específica, a Operação Alice 116, leva Parker a refletir sobre a brevidade da vida e a possível futilidade de suas ações no deserto sírio. Antes de concluir sua missão, ela recebe a notícia da morte de seu pai, dono de um bar em sua cidade natal. Incapaz de manter a frieza necessária para seu trabalho, ela é dispensada. Surya introduz um segredo envolvendo o falecido e uma mina de propriedade compartilhada, tentando infundir um tom filosófico ao filme. A diretora explora questões complexas sobre as relações entre pais e filhos e as divergências de perspectiva entre gerações.

Essa diferença de anos e intenções entre duas pessoas que se amam, mas que têm visões de mundo drasticamente opostas, aponta para desdobramentos dramáticos de temas que poderiam parecer banais para observadores insensíveis. No entanto, o filme rapidamente retorna às cenas de ação, onde Alba se destaca, lembrando suas performances em “Assassinos Anônimos” (2019), dirigido por Martin Owen, e como a Mulher Invisível em “Quarteto Fantástico” (2005) e “Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado” (2007), ambos dirigidos por Tim Story. Apesar de seu desempenho, a tentativa de equilibrar a ação com profundidade filosófica não atinge plenamente seu objetivo.

Filme: Alerta de Risco

Direção: Mouly Surya

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 7/10