Ação com Ben Affleck, na Netflix, vai manter seus batimentos acelerados e não vai te deixar piscar por 125 minutos

Com um elenco impressionante, “Operação Fronteira” é um filme de ação que leva as emoções dos espectadores ao máximo. Com performances marcantes de Pedro Pascal, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam e Garrett Hedlund, e um enredo envolvente, o filme amplifica a tensão e a ansiedade do público em uma missão de sobrevivência pela América do Sul.

O projeto do filme teve início em 2010 e passou por diversas mudanças no roteiro e elenco ao longo dos anos. Nomes como Denzel Washington, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Channing Tatum, Casey Affleck, Will Smith e Tom Hardy foram considerados para os papéis. Kathryn Bigelow foi inicialmente cotada para a direção, mas teve de se afastar para se dedicar a “Detroit em Rebelião”. Após muitas idas e vindas, a Netflix assumiu a produção, o elenco foi definido, e o roteiro recebeu sua versão final.

Sob a direção de J.C. Chandor, “Operação Fronteira” segue a história de cinco ex-agentes das forças especiais dos Estados Unidos que se reúnem para uma missão arriscada e incerta. Eles planejam roubar 75 milhões de dólares de um traficante na Tríplice Fronteira, região que abrange Brasil, Argentina e Paraguai. No entanto, eliminar o criminoso e pegar o dinheiro se mostra menos desafiador do que transportar os mais de 250 milhões de dólares encontrados na casa do bandido. A fuga se complica quando o helicóptero não aguenta o peso e cai em uma área rural, provavelmente no Chile, obrigando o grupo a proteger o dinheiro, escapar de um exército ilegal do tráfico e sobreviver às adversidades naturais nas cordilheiras.

A missão se torna cada vez mais complicada com os inúmeros obstáculos enfrentados pelo caminho. A tensão é palpável à medida que o grupo lida com problemas que parecem insuperáveis para levar a fortuna para casa. Durante essa jornada, paciência, lealdade, ambição e resistência física dos personagens são constantemente testadas. A história envolvente, somada às atuações cativantes, prende a atenção do público do início ao fim.

O desenvolvimento dos personagens em “Operação Fronteira” é outro ponto forte do filme. Cada membro do grupo traz consigo um passado repleto de experiências militares intensas, traumas e motivações pessoais que influenciam suas ações e decisões ao longo da trama. As interações entre eles são cheias de tensão e conflitos, refletindo a complexidade de uma missão que vai além do simples objetivo financeiro.

A ambientação nas paisagens da América do Sul adiciona uma camada extra de desafio e beleza ao filme. As cordilheiras imponentes, a densa floresta e as áreas rurais remotas criam um cenário perfeito para uma história de sobrevivência. A cinematografia aproveita esses elementos naturais, oferecendo cenas visualmente impactantes que aumentam a imersão do espectador na jornada dos protagonistas.

O ritmo do filme é cuidadosamente calibrado, alternando entre momentos de ação intensa e pausas reflexivas que permitem ao público conhecer melhor os personagens e suas motivações. A trilha sonora contribui significativamente para a atmosfera do filme, sublinhando os momentos de maior tensão e destacando a gravidade das situações enfrentadas pelo grupo.

“Operação Fronteira” também se destaca por explorar temas como lealdade e moralidade em situações extremas. A ganância e o desejo de uma vida melhor colidem com a realidade brutal da missão, levando os personagens a questionar até onde estão dispostos a ir por dinheiro. A camaradagem entre os ex-agentes é constantemente testada, revelando a fragilidade das alianças formadas sob pressão.

A direção de J.C. Chandor equilibra habilmente os aspectos emocionais e de ação da narrativa, garantindo que o filme seja mais do que uma simples sequência de cenas de combate e fuga. Ele desenvolve um estudo de personagens profundo, onde cada decisão tem peso e consequências, tornando a experiência do espectador mais rica e envolvente.

“Operação Fronteira”, na Netflix, é um thriller de ação que combina um elenco talentoso, uma trama envolvente e uma execução técnica de alto nível. A jornada pela América do Sul, repleta de desafios físicos e morais, mantém o público cativado até o final. As performances dos atores, a direção eficaz e a fotografia impressionante fazem deste filme uma escolha imperdível para os fãs do gênero.

Filme: Operação Fronteira

Direção: J.C. Chandor

Ano: 2019

Gênero: Ação

Nota: 8/10