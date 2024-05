O filme com Liam Neeson que custou 18 milhões de dólares para a Netflix ter no catálogo

Poucos atores de Hollywood personificam a figura do anti-herói soturno e carismático tão bem quanto Liam Neeson. Em “Ice Road”, ele mantém essa familiaridade com seu público. Neeson continua a lançar filmes regularmente, e no longa de Jonathan Hensleigh, ele repete sua fórmula de sucesso. Conhecido pela franquia “Busca Implacável” e pelo recente “A Chamada” (2023), dirigido por Nimród Antal, Neeson entrega mais uma vez o que seus fãs esperam dele.

Embora Neeson tenda a se repetir, ou melhor, as histórias que ele escolhe protagonizar sejam essencialmente similares, “Ice Road” traz uma narrativa que consegue prender a atenção do espectador. Neeson interpreta um caminhoneiro que, sem querer, se vê no centro de uma missão heroica. Esse mérito é compartilhado com Hensleigh e seu roteiro bem elaborado, que, junto com um elenco coeso, cria uma trama repleta de emoções genuínas.

No início do filme, um texto descreve a tensão enfrentada pelos condutores dos imensos caminhões Kenworth, de quase trinta mil quilos, que devem cruzar estradas de gelo sustentadas por apenas 75 centímetros de espessura. A edição de Douglas Crise rapidamente transforma essa premissa em algo visualmente impactante, com a fotografia de Tom Stern destacando os assustadores caminhos de gelo.

Logo após, uma explosão em uma mina de diamantes em Manitonka, no norte do Canadá, aprisiona mais de vinte homens, que começam a suspeitar uns dos outros em busca de um culpado. Hensleigh insinua um crime orquestrado com a conivência de alguns mineiros, revelando um complô muito mais sórdido do que aparenta.

Enquanto os mineiros discutem sobre os níveis de metano e enviam notícias para a superfície, aguardando o resgate, a situação lembra o drama de “A Montanha dos Sete Abutres” (1951), de Billy Wilder. Mike McCann, o personagem de Neeson, continua seu trabalho até que um incidente com seu irmão Gurty, que sofre de limitações cognitivas após servir no Iraque, os coloca em apuros novamente. Marcus Thomas, que interpreta Gurty, é o coração do filme, trazendo uma dimensão poética semelhante à de “O Salário do Medo” (1953), dirigido por Henri-Georges Clouzot e baseado no livro de Georges Arnaud.

A trama dá uma reviravolta quando Mike se junta ao resgate na mina, usando sua experiência em transportar cargas pesadas em terrenos difíceis. Hensleigh guarda as grandes surpresas para o terceiro ato, com uma sequência de eventos inesperados. Após a saída de Gurty, surge Tantoo, uma jovem indígena interpretada por Amber Midthunder, que auxilia nas buscas e compartilha um amor platônico com o protagonista.

tA narrativa também revela um esquema de corrupção envolvendo funcionários de confiança do ministro O’Toole, interpretado por Paul Essiembre, que reconhece a importância de ter pessoas honestas por perto. No final das contas, “Ice Road”, na Netflix, é sobre integridade e coragem, com Liam Neeson em uma performance intensa e envolvente.

Filme: Ice Road

Direção: Jonathan Hensleigh

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10