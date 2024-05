Últimos dias para assistir na Netflix ao filme com Hugh Jackman, considerado um dos melhores suspenses do cinema

Desde a cena inicial, “Os Suspeitos” cria um clima de inquietação que se mantém ao longo de toda a narrativa, destacando-se como um dos principais suspenses dos últimos anos. Três anos antes de dirigir “A Chegada” (2016), uma das produções mais notáveis e influentes do cinema moderno, com sua abordagem inovadora sobre o progresso humano, a tecnologia e as relações interplanetárias, Denis Villeneuve já demonstrava seu talento em “Os Suspeitos”. Este filme ilustra seu domínio na criação de narrativas complexas e introspectivas, utilizando uma linguagem sutil que se alinha com o desempenho dos atores, essencial para transformar o roteiro de Aaron Guzikowski em uma experiência inesquecível.

A história começa com Keller Dover rezando um Pai-nosso em uma floresta coberta de neve antes de atirar em um cervo. Ele leva o animal para casa na carroceria de sua velha picape roxa, usada em seu trabalho como carpinteiro autônomo. Quando descobrimos que ele pretende dar o cervo de presente a amigos no Dia de Ação de Graças, tudo começa a fazer sentido. Hugh Jackman interpreta Dover, oscilando entre uma masculinidade exagerada e uma vulnerabilidade que tenta esconder. À medida que a trama se desenrola, fica claro que Dover é uma vítima de seus próprios preconceitos.

Durante o jantar com os Birch, depois de algumas taças de vinho, Dover relaxa e se diverte, apesar dos solos desafinados de trompete de Franklin, interpretado por Terrence Howard, tocando “The Star-Spangled Banner”. Ele e sua esposa, Grace, vivida por Maria Bello, levam seus filhos Ralph (Dylan Minnette) e Anna (Erin Gerasimovich) para confraternizar com Eliza e Joy, personagens de Zoë Soul e Kyla Drew Simmons. Enquanto os adultos socializam na sala de jantar, Villeneuve nos leva a crer que as crianças estão seguras e felizes em seu próprio mundo. Quando Anna pede permissão para buscar um apito vermelho com Joy, seus pais concordam sem hesitar. Esse momento marca o início de uma transformação irreversível em suas vidas.

No segundo ato, Villeneuve intensifica o terror psicológico, permitindo que Roger Deakins explore uma fotografia sombria, que se torna uma personagem adicional do filme. Mesmo cenas em ambientes como um restaurante chinês, iluminado por luzes fluorescentes e lanternas vermelhas, parecem sombrias. O detetive Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal, é encarregado de investigar o desaparecimento das garotas. Ele, sobrevivente de uma tragédia familiar, possui um passado misterioso e rico que lhe permite intuir que o sequestrador pode estar mais próximo do que parece. Dover, entretanto, fixa-se em Alex Jones, um vizinho com deficiência intelectual, interpretado por Paul Dano, como o principal suspeito. Mas Loki, com sua habilidade em identificar monstros nos lugares menos esperados, direciona suas suspeitas para Holly, a mãe adotiva de Alex. A partir daí, os eventos se desenrolam de forma intensa.

Melissa Leo rouba a cena como uma psicopata que libera sua natureza mais perversa após ser abandonada pelo marido. A personagem, uma figura perturbadora e ancorada em ressentimentos, exclusão social e fanatismo religioso, adiciona uma camada adicional de complexidade ao filme. Villeneuve apenas arranha a superfície dessa profundidade, optando por enfatizar a violência explícita que se segue.

“Os Suspeitos” culmina em uma série de sequências que, embora algumas sejam dispensáveis, revelam a extensão do desespero e da complexidade humana envolvida. A performance de David Dastmalchian como Bob Taylor, outro personagem erradamente acusado, suaviza um pouco o impacto dessas cenas. No entanto, o uso esporádico e subaproveitado de Viola Davis ao longo de mais de duas horas e meia de projeção é lamentável, considerando sua já estabelecida e brilhante carreira.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10