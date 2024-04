Filme de Woody Allen que ficou arquivado e quase não foi lançado por causa de escândalo acaba de chegar na Netflix

Woody Allen sempre mesclou um excesso de desespero com uma fantasia nostálgica. O anacrônico “Um Dia Chuvoso em Nova York” se desenrola nos dias atuais, mas os personagens parecem ter atravessado um portal do tempo para os anos 1960 ou 1970. Aqui, encontramos pessoas degustando martinis em bares, ao som de música estilo piano-bar, passeios de charrete e cigarros de ponta. Filmada em 2017, a comédia romântica estava programada para ser lançada no ano seguinte, porém teve sua estreia adiada devido ao contexto delicado na indústria do entretenimento, marcado por escândalos sexuais.

O enredo gira em torno de um jovem aristocrata chamado Gatsby (Timothée Chalamet), que se transferiu da Universidade de Princeton para Yardley, onde se encantou por Ashleigh (Elle Fanning), uma jovem burguesa do Arizona, ingênua sobre as mazelas da vida e as artimanhas da cidade grande. Ashleigh, inteligente e sonhadora, deseja tornar-se uma jornalista premiada com o Pulitzer. Já Gatsby é um apostador sortudo que romantiza a caótica vida em Manhattan.

Quando Ashleigh é designada para entrevistar o cineasta renomado Roland Pollard (Liev Schreiber), conhecido por sua alma torturada e genialidade incompreendida, Gatsby planeja acompanhá-la até Manhattan e elabora uma programação minuciosa de atividades típicas da cidade.

Entretanto, uma série de contratempos ocorre, e Ashleigh e Gatsby não conseguem se encontrar durante todo o dia em Manhattan. Ashleigh, ansiosa por desvendar segredos em torno do novo filme de Pollard, acaba envolvida pelo charme do artista. Pollard, por sua vez, manipula a jovem, aproveitando-se de seu poder para mantê-la presa a seu drama pessoal, relacionado ao lançamento de um filme que detesta, apesar do custo exorbitante.

Após uma sessão privada do filme não lançado com Pollard, Ashleigh é deixada na companhia de Ted (Jude Law), o roteirista, que a envolve em suas suspeitas de traição conjugal. Posteriormente, ela é levada a um estúdio, onde conhece o sedutor ator Fracisco Vega (Diego Luna), que a leva para sua casa, onde revela sua verdadeira natureza.

Enquanto isso, Gatsby vagueia por Manhattan, reencontra antigos conhecidos, participa como figurante em um filme e reacende a chama com a irmã de uma ex-namorada, Chan (Selena Gomez), que sempre nutriu sentimentos por ele.

Vale ressaltar que, em 2018, Harvey Weinstein, um dos maiores produtores de Hollywood, foi preso por acusações de abuso sexual. Woody Allen também se viu envolvido em controvérsias, depois de revelações sobre o relacionamento com Mia Farrow, que terminou nos anos 1990. Ele deixou a esposa para se casar com a filha adotiva do casal, Soon-Yi Previn. Todas essas alegações contra Allen vieram à tona em 2018, em meio ao caso Weinstein e outros escândalos.

É irônico que “Um Dia Chuvoso em Nova York”, na Netflix, aborde temas semelhantes, apesar de ser uma comédia romântica leve, que não os trata com profundidade e seriedade.

Filme: Um Dia de Chuva em Nova York

Direção: Woody Allen

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 9/10