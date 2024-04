Baseado em livro lido por mais de 10 milhões de pessoas, filme que todo amante de literatura deveria ver está na Netflix

Inspirado no best-seller mundial de Joanna Smith Rakoff, com mais de 10 milhões de cópias vendidas, “Salinger Year”, o filme “Meu Ano em Nova York” tece uma trama cativante em torno da jornada de Joanna (Margaret Qualley), uma jovem aspirante a escritora, durante seu emprego em uma agência literária na movimentada e caótica Nova York dos anos 1990. Margaret Qualley, filha da atriz Andy McDowell e do modelo Paul J. Qualley, prova seu talento de forma indiscutível neste filme, destacando-se por mérito próprio.

Sob a direção e adaptação habilidosa de Phillippe Falardeau, a história se desenrola no ano de 1995, em uma era em que os livros ainda reinavam e as livrarias de rua eram verdadeiros centros de cultura e pontos de encontro. Joanna é uma sonhadora apaixonada pela literatura, cuja visão romântica da vida dos escritores é desafiada quando consegue emprego na agência que publica os livros do misterioso J.D. Salinger, há três décadas recluso.

Entretanto, a realidade do emprego está longe de suas fantasias. Sua chefe, Margaret (Sigourney Weaver), é uma figura autoritária e conservadora, cujas diretrizes vão de encontro às expectativas criativas de Joanna. Ao invés de imergir num universo artístico promissor, Joanna é incumbida de uma tarefa monótona: ler e responder cartas endereçadas a Salinger, todas com a mesma resposta padronizada, desde 1961, antes de triturá-las numa máquina. Salinger nunca as lê.

Apesar das limitações impostas por Margaret, Joanna se permite envolver emocionalmente com as pessoas por trás das cartas, imaginando diálogos e conexões com esses desconhecidos. Decidida a oferecer respostas mais personalizadas ao público de Salinger, ela passa a corresponder-se secretamente com eles, desafiando as ordens da chefe.

Paralelamente, Joanna atende às ligações de Salinger, que se identifica como Jerry, para Margaret. Cada vez que o telefone toca, é um misto de nervosismo e entusiasmo ao ouvir a voz do renomado escritor, que compartilha reflexões e sabedoria com Joanna, uma experiência única e marcante para ela, embora nunca tenha lido suas obras antes.

Enquanto os anos 90 testemunham a ascensão dos computadores e da internet, a agência enfrenta o desafio das cópias não autorizadas e de livros na web. Nesse contexto, Joanna e sua jornada pessoal ganham contornos mais complexos, refletindo as transformações da época.

Embalado por uma atmosfera nostálgica e romântica, “Meu Ano em Nova York”, na Netflix, é conduzido pela brilhante atuação de Margaret Qualley, que dá vida à personagem com carisma e autenticidade. Apesar do ritmo tranquilo, o filme é uma lufada de ar fresco, oferecendo uma experiência cinematográfica despretensiosa e encantadora, que se destaca pela sua singeleza e leveza.

Filme: Meu Ano em Nova York

Direção: Philippe Falardeau

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 9/10