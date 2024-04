3 filmes belíssimos e emocionantes recém-chegados à Netflix e que são verdadeiras lições de resiliência e fé

Jogo Bonito (2024), Thea Sharrock

Divulgação / Netflix

Sob a liderança de seu treinador Mal, o filme acompanha a equipe de futebol enquanto viajam de Londres a Roma para a Copa do Mundo dos Sem-Teto. À última hora, decidem trazer o talentoso atacante Vinny com eles. No entanto, ele precisa confrontar seus próprios problemas e lidar com um passado outrora promissor, mas complicado, para conseguir ajudar a equipe e avançar com sua própria vida. No decorrer da jornada, Vinny é confrontado com dilemas pessoais e obstáculos emocionais que o forçam a encarar suas fraquezas e inseguranças. Enquanto luta para encontrar seu lugar na equipe e conquistar sua redenção, ele descobre que o verdadeiro desafio está em superar as barreiras internas que o impedem de alcançar seu pleno potencial. Ao mesmo tempo, Mal e os demais membros da equipe enfrentam seus próprios desafios e lutam para manter viva a chama da esperança e da determinação em meio às adversidades.