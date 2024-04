5 estreias imperdíveis da semana na Netflix

A Grande Entrevista (2024), Philip Martin

Divulgação / Netflix

A história por trás das câmeras das mulheres que negociaram com o Palácio de Buckingham para garantir o “furo do século”, que foi o catalisador público para a queda do Príncipe Andrew, em uma entrevista televisionada que focou no relacionamento de Andrew com o pedófilo condenado Jeffrey Epstein e nas alegações de agressão sexual de Andrew a um menor, as quais Andrew nega e, no início de 2022, chegou a um acordo extrajudicial no valor de 12 milhões de libras. A entrevista foi posteriormente descrita não apenas como um acidente de carro, mas como “um avião colidindo com um petroleiro, causando um tsunami e desencadeando uma explosão nuclear”. O impacto dessa entrevista reverberou muito além das paredes do palácio, expondo as complexidades do poder e da influência. Revela o corajoso enfrentamento das mulheres envolvidas, que desafiaram as estruturas de poder estabelecidas para trazer à tona verdades incômodas. A repercussão dessa história transcendeu as manchetes, deixando uma marca duradoura na cultura e na percepção pública da realeza britânica.