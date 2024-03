Último dia para assistir na Netflix a um dos maiores faroestes da história do cinema de todos os tempos

Clint Eastwood se estabeleceu como um ícone incontestável em Hollywood. Inicialmente brilhando em filmes dirigidos por Sergio Leone, ele se tornou o emblema do anti-herói no gênero western, representando, sob uma ótica sociológica, o triunfo controverso do colonizador sobre as nações indígenas na corrida pelo ouro no oeste norte-americano do século 19. Eastwood, ciente do impacto de seus personagens, sempre buscou dotá-los de uma complexidade emocional e moral, seja através de uma expressão mais intensa ou de uma postura encurvada que refletia o peso dos dilemas internos desses personagens em busca de justiça em terras áridas e inóspitas.

Com o avançar dos anos, Eastwood fez uma transição suave para a cadeira de diretor, iniciando com “Play Misty for Me” em 1971, um thriller sobre um apresentador de rádio e uma ouvinte obsessiva. Inspirando-se nos personagens marginalizados que interpretou nos filmes de Leone, ele dirigiu “High Plains Drifter” em 1973. Este filme apresenta um estrangeiro enigmático que chega a uma pequena cidade e se torna uma figura central após eliminar três pistoleiros. O filme tece uma crítica ao fracasso do governo em suas funções essenciais, mostrando como a comunidade é forçada a fazer justiça com as próprias mãos.

Eastwood não hesita em abordar temas difíceis como a violência sexual, integrando-os à dura realidade do Velho Oeste, sem deixar de lado momentos de alívio cômico, principalmente através do personagem Mordecai, interpretado por Billy Curtis. Desafiando as normas do politicamente correto da época, “High Plains Drifter” mescla comédia e drama de forma eficaz, descontruindo o western tradicional e explorando temas mais profundos e universais, o que ampliou seu apelo ao público.

Com uma visão crítica dos pioneiros americanos e uma celebração da contracultura, o filme destaca-se na filmografia de Eastwood, que sempre buscou imprimir sua marca única em suas obras, desafiando gêneros e expectativas. “High Plains Drifter”, assim, não apenas honra a tradição do western, mas a expande, refletindo sobre a complexidade da história americana e a diversidade de seus ideais, um testemunho da maestria de Eastwood como cineasta.

Filme: O Estranho sem Nome

Direção: Clint Eastwood

Ano: 1973

Gênero: Faroeste/Western/Ação/Sátira

Nota: 10