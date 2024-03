Morando em um bunker

Fiquei sabendo que os bilionários andam construindo bunkers. Vários deles tiveram a mesma ideia, construir um local a prova de qualquer parada que venha por aí para destruir tudo. Se o bicho pegar, eles correm para o Bunker deles, fecham a porta e o resto que se foda!

É claro que os Bunkers dos caras não são um apartamento conjugado ou um quarto e sala, são espaços enormes, com muitos quartos, milhares de salas de convivência, adega, cinema, auditório e outras coisas que só bilionários pensam em ter.

Ninguém sabe por que todos esses caras resolveram construir bunkers ao mesmo tempo, mas dá para desconfiar que eles devem estar sabendo de alguma coisa que o resto da humanidade não sabe. Teorias da conspiração não faltam e todas elas foram fabricadas por eles mesmos e suas empresas bilionárias. Quem sabe os bilionários tem um canal com os alienígenas que estão prestes a nos invadir? Ou estão sabendo de algum cometa que vem por aí? Será que os caras têm um canal com o próprio Deus, sei lá, esses biliardários têm tanta grana que conseguem coisas que ninguém nem pode imaginar. O que é certo é que, se os bilionários ficaram sabendo que alguma merda vai acontecer, eles não contaram para ninguém ou, no máximo, só contaram uns aos outros.

Então imaginemos uma situação: Você está em casa, de bobeira e do nada recebe uma mensagem de um desses bilionários dizendo que você foi sorteado para ir para o Bunker deles. E é melhor ir logo, porque o mundo vai se ferrar a partir de amanhã. Qual é a sua primeira reação?

— Oba! Ganhei na loteria! Vou sobreviver a essa catástrofe que só os bilionários sabem! Me dei bem!

Então, você começa a arrumar as suas malas para ir para o bunker e começa a pensar:

“Caramba, será que vai ser mesmo uma boa passar o resto da vida morando com o maluco do Elon Musk num local fechado? Será que eu vou aguentar viver em um BBB cujo líder eterno é o Zuckerberg? Será que vai ser mesmo uma boa sobreviver para ficar jogando cartas com os caras do Google?

Então você chega à conclusão de que esse é que é o verdadeiro Fim do mundo e desfaz as malas.