Goiás recebe recursos do PAC para projetos de restauração do Teatro Goiânia e do Palácio Conde dos Arcos

Edifícios tombados como patrimônio histórico e arquitetônico de Goiás deverão receber obras estruturais para mitigar danos causados pelo tempo, mantendo suas características originais

O Governo de Goiás obteve autorização para contratar projetos de restauração de dois edifícios históricos do estado: o Teatro Goiânia, na capital, e o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Esses espaços foram contemplados com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, a serem liberados ainda este ano. As intervenções visam mitigar danos estruturais ocasionados pelo tempo, preservando a essência original dos prédios.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) aguarda um repasse de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Esta fase do projeto engloba serviços de engenharia, produzindo documentos que orientarão a execução das obras futuras, incluindo as partes elétrica, hidráulica e arquitetônica. “Estamos vigilantes às oportunidades e prazos para a solicitação de recursos federais. Estes projetos nos auxiliarão a manter viva a cultura em cada município goiano”, enfatiza a responsável pela pasta, Yara Nunes.

Palácio Conde dos Arcos | Foto: Secult Goiás

A secretária informa que, posteriormente, Goiás também deverá pleitear o financiamento das obras por meio do PAC, conforme novo edital que será publicado pelo Ministério da Cultura, dentro da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). A escolha do teatro e do palácio justifica-se pela sua importância histórica e pelas condições atuais de infraestrutura que requerem cuidados especiais. “O Teatro Goiânia é parte de nosso patrimônio Art Déco e o Palácio Conde dos Arcos foi o primeiro local de residência oficial dos governadores do estado”, declara.

História

O Palácio Conde dos Arcos, situado na cidade de Goiás, iniciou sua construção em 1751, em estilo barroco, destinado a ser a residência do primeiro governador da capitania de Goiás, Dom Marcos de Noronha, conhecido como Conde dos Arcos. Entretanto, com a transferência da capital para Goiânia, em 1937, o edifício passou a hospedar a prefeitura municipal e foi declarado monumento histórico. O imóvel sofreu uma reforma emergencial realizada pelo Governo de Goiás em 2022.

Por sua vez, a capital Goiânia possui um conjunto urbano tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2003. Dentre os 22 edifícios e monumentos públicos, o Teatro Goiânia, inaugurado em julho de 1942, é particularmente notável. Com capacidade para 850 espectadores, localiza-se no centro da cidade e é um dos principais locais para apresentações de dança, teatro e música. O design do teatro adota o estilo Art Déco, reconhecido pela estética glamourosa, elegante e romântica.