Das prateleiras para sua televisão: 6 filmes incríveis na Netflix que todo amante de livros deveria assistir

Entre as vastas prateleiras do catálogo da Netflix, onde as escolhas muitas vezes parecem volumes empoeirados de uma biblioteca infinita, encontramos verdadeiras preciosidades cinematográficas que falam diretamente ao coração daqueles que veneram as páginas impressas. Neste universo digital onde o streaming reina, há uma mesa farta reservada para os amantes de livros.

Então, se prepare para uma jornada cinematográfica literária, enquanto exploramos filmes extraordinários que foram inspirados pelas páginas dos nossos amados livros, ou que homenageiam a literatura, diretamente para as telas da Netflix. Esses filmes são verdadeiras experiências que entrelaçam as nuances literárias com a magia visual do cinema, convidando os espectadores a mergulhar nas profundezas de histórias que já se acomodaram nas estantes de bibliotecas e livrarias ou que acomodam dentro de si verdadeiras inspirações literárias.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Divulgação / Netflix Leda, uma professora universitária de meia-idade e escritora, decide passar suas férias na costa sul da Itália. Durante sua estadia, ela se envolve com uma família napolitana e uma jovem mãe chamada Nina e sua filha, Elena. O enredo explora temas complexos como identidade, maternidade, relacionamentos e as escolhas que moldam a vida das personagens ao longo do tempo. Ferrante tece uma narrativa rica em detalhes psicológicos, revelando as complexidades e nuances das personagens femininas. Ao longo da história, segredos do passado são revelados, e Leda é confrontada com suas próprias escolhas e experiências. A trama se desenvolve de maneira introspectiva, explorando as camadas emocionais das personagens e suas interconexões ao longo dos anos.

Best Sellers: A Última Turnê (2021), Lina Roessler Divulgação / Bright White Light Lucy Stanbridge é uma jovem ambiciosa que trabalha como agente literária. Ela tem a oportunidade de representar Harris Shaw, um renomado autor britânico cujas obras foram um sucesso no passado, mas que enfrenta dificuldades financeiras e criativas. Lucy tenta relançar a carreira de Harris, apesar de suas relutâncias e resistências. Juntos, eles embarcam em uma excêntrica turnê de autógrafos pelos Estados Unidos para promover seu novo livro. Ao longo da jornada, os dois personagens improváveis enfrentam desafios, conflitos e revelações que colocam à prova suas convicções sobre o mundo literário e a vida em geral.

Meu Ano em Nova York (2020), Philippe Falardeau Divulgação / IFC Films A trama se passa nos anos 1990 e segue a vida de Joanna Rakoff, uma jovem aspirante a escritora que consegue um emprego como assistente literária na agência literária Harold Ober, em Nova York. Durante seu tempo na agência, Joanna é encarregada de responder às cartas que chegam para J.D. Salinger, o recluso autor de “O Apanhador no Campo de Centeio”. Enquanto lida com as correspondências dos fãs, Joanna começa a questionar suas próprias ambições e a enfrentar desafios profissionais e pessoais. O enredo explora temas como amadurecimento, aspirações artísticas, o mundo editorial e a influência de Salinger na cultura literária.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell Kerry Brown / Netflix Juliet Ashton, uma escritora de sucesso em Londres, recebe uma carta de Dawsey Adams, um habitante da ilha de Guernsey. Dawsey encontrou o nome de Juliet em um livro que ela havia deixado em Guernsey e decide escrever para ela, pedindo recomendações de livros e compartilhando um pouco sobre a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, um grupo improvisado que surgiu durante a ocupação alemã na ilha. Intrigada pela história e pela correspondência com os moradores da ilha, Juliet decide visitar Guernsey. Lá, ela descobre a extraordinária história da sociedade, formada como uma desculpa improvisada para evitar punições dos ocupantes alemães durante a guerra. A sociedade proporcionou consolo e escape aos seus membros através da leitura e do compartilhamento de experiências literárias.

O Autor (2017), Manuel Martín Cuenca Divulgação / Netflix Alvaro, um homem que trabalha em um escritório de advocacia e nutre o sonho de publicar um grande romance. Apesar de ser rotulado pelo seu professor de redação criativa como “um péssimo escritor”, ele enfrenta a inveja em relação à sua esposa Amanda, uma romancista de sucesso. A trama se desdobra quando Alvaro descobre que Amanda está tendo um caso. Diante dessa revelação, ele decide tirar férias do trabalho e se muda para um apartamento. Nesse novo ambiente, Alvaro encontra inspiração para sua escrita ao observar e explorar a vida de seus vizinhos. A mudança para um local diferente parece desencadear uma jornada de autodescoberta e criatividade para Alvaro, que agora tem a oportunidade de se concentrar em seu desejo de se tornar um autor de destaque.