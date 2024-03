Prepare-se para se apaixonar: filme incrivelmente fofo com Renée Zellweger na Netflix que vai te fazer querer guardá-lo em um potinho

A história nem sempre foi justa com mulheres que se destacaram, deixando várias heroínas esquecidas para trás. Mas este não é o caso de Beatrix Potter, escritora e ilustradora britânica que concebeu “A História do Pedro Coelho”, que até hoje ressoa. Nascida e criada em um lar artístico e de boa situação financeira, Beatrix e o irmão, Bertham, puderam usufruir de boa educação, inúmeros animais de estimação, conforto e viagens para o campo.

Os passeios pelo interior da Escócia fizeram-na se apaixonar pela vida reservada, em meio à natureza e as montanhas. Tanto que, quando se tornou financeiramente independente, se virou proprietária da belíssima Hill Top, uma residência encantadora em uma fazenda em New Sawrey. A história de Beatrix é narrada no drama de Chris Noonan “Miss Potter”, na Netflix.

Protagonizado por Renée Zellweger, o longa-metragem narra a ascensão da jovem artista, que começou a ganhar seu próprio dinheiro vendendo cartões de Natal que ela mesma pintava. Também amante da escrita, ela criou uma história sobre quatro coelhinhos que se tornou fundamental para a construção de sua carreira literária.

Embora tenha tido dificuldades em encontrar, à princípio, uma editora disposta a publicar suas histórias, ela conseguiu, em 1902, convencer os irmãos da Frederick Warne & Co. a publicarem “A História de Pedro Coelho”. O livro infantil, com ilustrações da própria Beatrix, logo se tornou um sucesso, embora a literatura infanto-juvenil ainda fosse um mercado pequeno à época. Beatrix também se apaixonou por seu editor, Norman Warne (Ewan McGregor), e é seu romance que é a trama central do filme de Noonan.

Essencialmente uma feminista, embora Beatrix mal soubesse o que exatamente isso significa, ela deu um grande passo no estabelecimento de carreiras femininas e na concepção da ideia de independência financeira, na liberdade criativa, artística e de pensamentos das mulheres.

O filme de Noonan explora visuais bucólicos arrebatadores enquanto cruza com cenas urbanas na movimentada Londres, flashbacks que explicam para o espectador como Beatrix cresceu e como o modo que foi educada pelo pai a tornou a artista bem-sucedida, seu romance com o editor e sua relação difícil com a mãe narcisista, que sempre a desprezou como artista.

Com atuações encantadoras de Zellweger e McGregor, além de Emily Watson, que interpreta a irmã de Norman, Millie, “Miss Potter” é uma cinebiografia adorável e essencial para amantes da literatura. Com uma fotografia relaxante, clara e pastel, os tons reforçam a sensibilidade e delicadeza da história. Ao mesmo tempo, Noonan adiciona elementos fantásticos à trama, transformando a protagonista em uma espécie de Julie Andrews de “Mary Poppins” e “A Noviça Rebelde”.

O filme explora temas como conservadorismo de uma época, luta pela independência feminina, o descobrimento do amor, a busca pelos sonhos e o uso da arte como escapismo de uma sociedade que busca encaixar pessoas em padrões. Beatrix Potter, assim como Jane Austen, foi beneficiada por sua posição social, que possibilitou acesso à informação e aos meios de divulgação de seu trabalho. Mesmo assim, essas mulheres usaram seus privilégios para abrir caminhos para que outras mulheres pudessem ser vistas.

Filme: Miss Potter

Direção: Chris Noonan

Ano: 2006

Gênero: Biografia/Drama/Comédia

Nota: 9/10