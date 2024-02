O filme mais visto do momento na Netflix no mundo

É inegável que o filme de Richard Holm, “O Abismo”, representa um símbolo do recente cinema sueco, destacando-se por suas ambiciosas aspirações. A trama se desenrola em uma pequena cidade no extremo norte do país, ameaçada por um adversário oculto nas entranhas da terra. Este filme, uma produção grandiosa, é o primeiro filme-catástrofe sueco e foi confiado ao diretor devido ao seu destacado desempenho em “Gåsmamman” e “Maskineriet”, séries de televisão que cativaram o exigente público nacional.

Holm aproveita a melancolia cativante dos cenários naturais da Suécia e de Tampere, na Finlândia, realçados pela perspicaz fotografia de Anssi Leino, reforçando aos espectadores os perigos de ignorar as demandas da natureza, que responde sem compromisso com proporções ou justiça. Independentemente das posturas ambientais que adotamos ao longo da vida, todos acabamos pagando o preço.

O diretor, juntamente com seus corroteristas Robin Sherlock Holm e Nicola Sinclair, escolhe uma heroína para personificar o pânico de uma comunidade perplexa diante da ameaça de ser engolida por uma colossal fenda que se abre em direção à superfície. É responsabilidade dela salvar essa comunidade temerosa e desinformada, em uma corrida frenética contra o tempo que dá um ritmo caótico e adequado à trama.

À medida que a vida se desenrola, a ideia de que a existência é um desafio contínuo se cristaliza em nós. A cada superação, uma nova etapa se impõe, e assim sucessivamente, até que essas inúmeras situações, que mais parecem testes à nossa resistência, se tornem a fonte genuína de nossa capacidade de suportar a incerteza fundamental que permeia tudo. Em “O Abismo”, na Netflix, o diretor reafirma essa certeza, revelando a capacidade de superar a trivialidade dos planos que sonhamos, desafiando nossas noções preciosas e sobrepujando o caráter soberbo do destino que muitas vezes obscurece qualquer luz, impondo punições terríveis à salvação possível e atordoando-nos até mesmo no âmago mais íntimo, que acreditávamos conhecer tão bem.

Em 1961, a Suécia já havia enfrentado uma catástrofe semelhante em Dalarna, Idkerberget. Agora, sessenta anos depois, o desastre ameaça se repetir em uma escala verdadeiramente monstruosa. Em Kiruna, praticamente uma vila que depende da mineração de ferro, Frigga, gerente de segurança da mina Kiirunavaara, enfrenta a resistência de Tage, seu ex-marido interpretado por Peter Franzén. Enquanto lida com enredos amorosos complicados, ela descobre que o chão literalmente treme sob seus pés. Diante da ineficácia das autoridades, ela é forçada a agir por conta própria. Tuva Novotny assume o papel da jovem em meio a crises existenciais, redescobrindo o prazer da vida diante de um evento trágico. Sua atuação, embora por vezes excessivamente emotiva, cativa a todos, inclusive a paisagem nevada ao seu redor.

Filme: O Abismo

Direção: Richard Holm

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10