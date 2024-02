Ovacionado em Cannes e vencedor do Bafta, filme considerado obra-prima acaba de chegar na Netflix

Filme que valeu a primeira indicação de Paul Mescal como melhor ator no Oscar, “Aftersun” revisita as memórias da cineasta Charlotte Wells, narrando as últimas férias que ela passou com seu pai no litoral da Turquia. No filme, o pai é chamado Calum (Mescal), que decide celebrar seus 31 anos em uma viagem com a filha, Sophie (Frankie Corio), de 11 anos. Ele não mora mais na Escócia com a família, então a convivência entre eles é limitada, embora ele seja afetuoso e exerça forte influência em seus gostos artísticos.

Sophie carrega uma câmera MiniDV, a mesma que Charlotte recebeu de seu pai. Os vídeos que ela grava fazendo perguntas para Calum são inspirados em filmagens que a própria cineasta fez de seu pai durante a adolescência. “Aftersun”, na Netflix, possui muitas conexões emocionais para Charlotte. Embora Calum queira passar mais tempo com a filha, algo está acontecendo com ele que sempre o afasta.

O filme é composto por vários flashes, pois é uma lembrança. Há recordações deles se divertindo na piscina, em um passeio de barco no oceano, nos vídeos de Charlotte, no karaokê do hotel, em uma boate, ao som de “Under Pressure”, de David Bowie. Sob a estrofe que questiona “por que não podemos nos dar mais uma chance?”, Calum desaparece na escuridão. Embora ele esteja bem ali, ao lado de Charlotte, está gradualmente se distanciando. Quando ela questiona coisas como “onde ele achava que estaria hoje quando tinha 11 anos”, o vídeo termina sem que ele responda. O silêncio claramente representa um afastamento. Enquanto poupa a filha de seus problemas financeiros, emocionais e frustrações, ele também cria um vácuo entre eles.

Praticante de Tai Chi, Charlotte Wells incorporou detalhes como este no filme, achando importante demonstrar como o pai buscava equilíbrio. Sophie também passa por muitas transformações. Ela está na corda bamba entre a infância e a adolescência. Perceptiva, ela percebe que há algo errado com o pai, mas não importa o quanto ela tente alcançá-lo para compreendê-lo, ele consegue escapar.

Calum é um pai jovem, tão jovem que às vezes é confundido com um irmão mais velho. É perceptível que a vida lhe impôs algumas responsabilidades para as quais ele não estava preparado. Ele alimenta uma série de planos, como mudar de apartamento para que Sophie tenha seu próprio quarto e abrir uma empresa com um amigo, mas tudo parece permeado por um pouco de frustração. Isso indica que Calum não está satisfeito com os rumos de sua vida.

Charlotte Wells confronta, agora na mesma idade que seu pai, os sentimentos e pressões de um jovem adulto ainda em processo de se encontrar e resolver suas próprias questões com responsabilidade. Os filhos pensam que os pais sabem o tempo todo o que estão fazendo, confiando neles. A verdade é que adultos nem sempre têm ideia do que estão fazendo também. Eles seguem sua intuição e torcem pelo melhor.

Agora, Charlotte Wells pode se colocar no lugar do pai e compreender a angústia e confusão que ele estava sentindo. Na vida real, ele faleceu aos 39 anos devido à forte depressão que enfrentava. “Aftersun” é uma visita dolorosa ao passado e uma tentativa de compreender o homem por trás da fachada de pai.

Filme: Aftersun

Direção: Charlotte Wells

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 10