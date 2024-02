Comédia romântica que acaba de chegar à Netflix é filme mais visto no Brasil na atualidade

Gina Rodriguez é o tipo de pessoa que você vê na televisão e gostaria que fosse sua amiga na vida real. Ela tem um charme, carisma e energia incríveis. Confesso que, às vezes, assisto filmes só porque vejo que ela está nele. Nem todos são bons, mas vale a pena vê-la atuar. Na nova comédia romântica da Netflix, “Jogos de Amor”, ela interpreta Mack, uma jornalista esportiva de 33 anos, mestre no jogo da sedução. Ela e seu grupo de amigos, formado pelos colegas de trabalho Adam (Damon Wayans Jr.), Brannagan (Augustus Prew) e seu irmão caçula Little (Joel Courtney) adoram criar jogos e teatrinhos entre si para conquistar pessoas em bares ou qualquer outro lugar. Eles são praticamente profissionais nisso e Mack é a líder.

Mas o jogo muda quando o bonitão e jornalista famoso Nick Russell (Tom Ellis) vai bater na redação onde eles trabalham. Ele está prestes a publicar um livro, fala vários idiomas, cobriu a guerra na Síria, já salvou uma criança de um incêndio e foi indicado ao Pulitzer. Todo o pacote é bastante impressionante e o torna uma figura bastante idealizada, não apenas na cabeça de Mack, mas de todos, que o enxergam como um modelo profissional a ser alcançado. Mack, embora nunca tenha levado romances a sério, quer viver um com Nick, mas sua especialidade só abrange a primeira noite. Agora, ela e os amigos precisam elaborar um plano de conquista para que ela consiga um relacionamento duradouro com o rapaz.

A comédia se desenrola em torno das situações cômicas e absurdas que Mack e seus amigos constroem para ajudá-la a prendê-lo em um namoro adulto e estável. Obviamente que a imagem que ela tem de Nick é uma fantasia, então, quando as coisas finalmente dão certo, ela começa a questionar se a relação era mesmo tudo que ela precisava para ser feliz.

Como um comfy movie, não dá para esperar um roteiro que seja original ou inesquecível. É óbvio que o texto é recheado de clichês. Whit Anderson se inspira em clássicos do gênero para construir sua narrativa, como “Como Perder Um Homem em 10 Dias”, “Hitch, Conselheiro Amoroso” ou “Enquanto Você Dormia”, em que romances são construídos a partir de jogos de sedução.

Em “Jogos de Amor” fica bastante nítido, desde o começo, que o par ideal para Mack não é Nick, mas Adam. Nós, espectadores, já sabemos desde as primeiras cenas. E assim como a canção diz que “o amor pode estar do seu lado”, a premissa é quase sempre certeira nas comédias românticas. Então, os protagonistas precisam passar por toda a situação embaraçosa do enredo para descobrir que as coisas são mais simples do que parecem e que a felicidade está ao lado há muito tempo.

Embora os personagens em torno de Mack sejam pouco desenvolvidos, o filme tem a sorte de contar com atuações charmosas e envolventes, que sustentam a trama em torno da protagonista. “Jogos de Amor” é despretensioso e entrega um produto que não é muito promissor, mas que agrada, de modo geral, o público. Afinal, nada como uma boa comédia leve e encantadora para livrar nossas mentes das preocupações.

Filme: Jogos de Amor

Direção: Trish Sie

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10