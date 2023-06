A National Gallery of Art, localizada em Washington, Estados Unidos, disponibilizou mais de 55 mil imagens de obras de arte em alta resolução para download gratuito. Essa iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à arte e facilitar a aprendizagem, o enriquecimento cultural e a exploração artística para estudantes, pesquisadores e apreciadores em todo o mundo.

A coleção, digitalizada com o apoio da Fundação Samuel H. Kress e financiada pela Fundação para as Artes Raymond J. Horowitz, conta com uma seleção impressionante de obras de arte de alta qualidade. As imagens são organizadas por categoria, época, escola, nome do autor ou título da obra, o que torna a busca e a exploração mais convenientes para os usuários. É possível navegar intuitivamente e descobrir obras de interesse ou explorar novas criações fascinantes.

Entre as obras disponíveis, estão ícones da história da arte, como “The Japanese Footbridge” e “Woman with a Parasol”, de Claude Monet, que retratam a delicadeza da natureza e a luz impressionista. Também estão incluídas peças emblemáticas como “Ginevra de’ Benci”, de Leonardo da Vinci, exibindo sua maestria e expressividade únicas. O acervo abrange ainda “The Dance Lesson”, de Edgar Degas, que captura a graça e o movimento dos bailarinos, além de “Self-Portrait” e “Gogh Roses”, de Vincent van Gogh, que revelam as profundas emoções do artista.

Realizar o download de uma imagem é simples: basta clicar nas setas abaixo da obra selecionada e escolher a opção “salvar”. Essa é uma oportunidade imperdível de mergulhar em um tesouro de criatividade e beleza. A National Gallery of Art nos brinda com essa generosa oferta, permitindo que todos tenham a chance de apreciar, estudar e se inspirar com a diversidade e riqueza da arte ao alcance de um clique.

Clique no link para acessar: 55 mil imagens de obras de arte em alta resolução para download gratuito