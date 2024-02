É carnaval! Oba! Oba?

É carnaval! Não adianta reclamar do bloco que passou devastando a sua rua, nem do trio elétrico que quase te deixou surdo. O negócio é curtir esses dias de folia! Conheça agora algumas das principais figuras e instituições do Carnaval:

CERVEJA — A cerveja mais consumida no carnaval não é a Heineken, nem a Brahma nem a Corona, a cerveja mais disputada é a Aquetiver. Aquetiver gelada… Aquetiver mais barata…

CRÍTICO DE CARNAVAL — São aqueles caras que se postam em frente a televisão na transmissão do desfile de carnaval e acham que sabem tudo, entendem tudo, e não admitem opinião contrária, porque leram uma matéria no jornal e agora se acham os maiores especialistas da terra.

FANTASIAS — Uma das fantasias mais usadas nos carnavais de rua é a fantasia “Eu Sei Sambar!”. A pessoa começa a dar uns tremeliques e uns passos estranhíssimos, achando que sabe sambar, mas isso é só uma fantasia, fruto de sua imaginação. Algumas dessas pessoas chegam até a cair no samba, que é quando elas tropeçam em suas próprias pernas e se estatelam na avenida.

O SAUDOSISTA — As pessoas que ficam repetindo o tempo todo que carnaval bom era antigamente, quando não tinha tanto comércio, quando os blocos eram pequenos, e principalmente quando elas ainda aguentavam sair pelos blocos enchendo a cara e dando muito beijo na boca!

BLOCK DE CARNAVAL — Aquelas pessoas que ficam em casa postando sem parar nas redes sociais que querem distância do carnaval, que preferem aproveitar para lerem um bom livro, o que só não fazem porque estão o tempo todo postando nas redes sociais.



GALO DA MADRUGADA — É quando o cara chega em casa do bloco, as 4 da manhã, bebum, leva um tombo na cozinha e cai de cabeça na quina da mesa!



RAINHA DA BATERIA — Uma vez meu carro parou na estrada, a bateria arriou. Por sorte, na beira da estrada havia uma loja chamada “A rainha da bateria”. Foi o mais perto que estive de uma.



REFORMA EDUCACIONAL — A partir de agora todos as notas das escolas brasileiras serão como as notas das escolas de samba: de 9,5 pra cima.



E PRA FINALIZAR COMPLETE OS CLICHÊS DE CARNAVAL ABAIXO:

………… é o melhor carnaval de rua do Brasil! (complete com o nome da sua cidade)

Um bloco de carnaval acaba de interditar a rua ………… (complete com a rua do seu bairro)

O carnaval aqui em …………. não tem hora pra acabar! (complete com nome da cidade em que você está pulando o carnaval)

É isso aí! Vamos em frente que a festa aqui não tem hora pra acabar!