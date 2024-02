Comédia romântica que acaba de chegar à Netflix é perfeita para desligar o cérebro, relaxar e aproveitar o dia

“Sexy por Acidente”, dirigido pela dupla Abby Kohn e Marc Silverstein, é uma peça de entretenimento que desbrava os territórios complexos da autoimagem e das normas estéticas impostas pela sociedade. No coração dessa narrativa está Renee Bennett, vivida pela vibrante Amy Schumer, cuja vida toma um rumo inesperado quando, após um incidente em uma aula de ginástica, ela passa a se ver como o ápice da beleza e do carisma, apesar de sua aparência permanecer inalterada.

Este filme transita habilmente entre o riso e a reflexão, criando uma experiência que é tanto divertida quanto provocativa. Schumer, com sua marca registrada de comédia que não poupa nem a si mesma, entrega uma performance que mistura humor e humanidade, revelando as inseguranças que sua personagem esconde por trás da nova fachada de confiança.

Sob a batuta de Kohn e Silverstein, “Sexy por Acidente” mantém um ritmo que impede que seu conceito singular se desgaste, embora, em alguns momentos, pareça balançar entre um comentário social afiado e a indulgência em convenções românticas que parece querer evitar. Esse equilíbrio precário pode, ocasionalmente, deixar o público numa zona de ambiguidade emocional.

O filme é fortalecido por um elenco de apoio notável, com Michelle Williams entregando uma performance inesperadamente cômica como a CEO de uma empresa de cosméticos, e Rory Scovel encarnando o par romântico de Renee de maneira cativante. Williams, especialmente, se destaca, oferecendo uma caricatura perfeita da indústria da beleza com sua atuação afetada.

Apesar de sua trama seguir um caminho previsível em alguns momentos, o filme é pontilhado com lampejos de criatividade e momentos de humor autêntico. A verdadeira metamorfose de Renee é interna, uma mudança em sua autopercepção que desencadeia uma reação em cadeia em como os outros a percebem e a tratam.

Os aspectos técnicos do filme, como o design de produção e a trilha sonora, cumprem seu papel sem roubar a cena, estabelecendo um cenário apropriado para a evolução pessoal de Renee sem ofuscar os elementos centrais da história.

Um dos maiores méritos de “Sexy por Acidente” é sua habilidade em tratar temas de autoaceitação e confiança de maneira leve e acessível, sem cair na armadilha da pregação. O filme consegue manter um equilíbrio entre entretenimento e introspecção, algo essencial para o gênero de comédia.

No entanto, o filme não está livre de imperfeições. Em determinados pontos, a narrativa de empoderamento pode parecer forçada, como se tentasse justificar sua existência dentro de uma indústria frequentemente criticada por perpetuar os mesmos padrões de beleza que busca criticar.

Além disso, a construção de alguns personagens secundários deixa a desejar, servindo mais como elementos de trama do que como figuras com suas próprias histórias e profundidade. Isso é notável na representação dos colegas de trabalho de Renee, que parecem estar lá apenas para realçar as mudanças na protagonista.

“Sexy por Acidente” convida os espectadores a uma jornada de autoconhecimento e aceitação, navegando habilmente entre a comédia e momentos de genuína emoção. Por meio de Renee e sua aventura de autodescoberta, o filme reflete as lutas e vitórias que todos enfrentamos em nossa busca por autoaceitação, tornando-se uma obra que, apesar de seus defeitos, é tanto divertida quanto relevante.

Filme: Sexy por Acidente

Direção: Abby Kohn e Marc Silverstein

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10