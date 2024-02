Indicado ao Bafta, fenômeno com Jamie Dornan acaba de chegar à Netflix

Em uma mistura de “Amnésia” com “Breaking Bad”, “O Turista”, na Netflix, nos coloca dentro de uma trama frenética e cheia de reviravoltas, protagonizada por um personagem inicialmente sem nome e sem memória. Elliot, como iremos descobrir mais tarde, interpretado por Jamie Dornan, é um escocês, que depois de parar em um posto de gasolina no meio do deserto australiano, é perseguido por um caminhão, tem seu carro Mazda propositalmente capotado e acorda no hospital sem se lembrar de absolutamente nada sobre sua vida.

Ele não sabe seu nome, se tem família ou como foi parar ali. Quando é questionado pela inexperiente e simpática policial Helen (Danielle Macdonald), sabemos que a única pista sobre sua vida que restou é um bilhete escrito à mão, pedindo que ele encontre uma pessoa misteriosa em um restaurante no dia seguinte.

Mesmo sem alta médica, Elliot decide sair do hospital e encontrar quem quer que seja que lhe enviou o bilhete. No restaurante, é atendido por Luci com um i no final (Shalom Brune-Franklin), que parece particularmente entusiasmada com o fato de que este forasteiro desconhecido está com amnésia. Elliot é, até certo ponto, ingênuo, perdido e curioso para descobrir sobre si mesmo. Depois de Luci derramar limonada acidentalmente em sua roupa, eles saem do restaurante para usar o banheiro vizinho, já que o de lá está interditado.

Ao atravessarem a rua, o restaurante explode e isso parece um sinal muito claro de que alguém quer Elliot morto. Então, na companhia de Luci, ele sai em busca de imagens de câmeras de segurança que revelem seus últimos passos ou qualquer outra pista sobre sua própria identidade.

Conforme segue os rastros que foram deixados por seus dias anteriores, ele e Luci descobrem um corpo enterrado vivo no deserto, pertencente a um rapaz que ligou no aparelho celular de Elliot para pedir socorro algumas horas antes de o terem encontrado.

Quando mais investigam, mais se complicam em situações arriscadas. Um investigador está em seu encalço, bem como o perigoso traficante Billy (Ólafur Darri Ólafsson), que quer eliminá-lo, mas a gente ainda não sabe os motivos.

Enquanto isso, Elliot recebe a ajuda bem-vinda de Helen, que se torna uma espécie de fada madrinha, apesar de seu interesse por Elliot estar incomodando o companheiro, Ethan (Greg Larsen), um homem que constantemente coloca a autoestima de Helen para baixo, seja criticando a forma de seu corpo ou menosprezando seu trabalho. No entanto, Helen continua presa ao relacionamento, porque as críticas de Ethan vêm sempre muito bem embaladas em forma de falsos elogios.

Nesta trama escorregadia, abarrotada de mistério, ação e humor, podemos finalmente conhecer o verdadeiro talento de Jamie Dornan como ator, embora ele tenha alguns bons trabalhos no currículo, como “O Cerco de Jadotville” e “Belfast”, mas todos muito fora do circuito mainstream.

Não apenas nos envolvemos em torno do enigma que é a vida e história de Elliot, sem saber se de fato ele é um vilão ou mocinho, mas cada vez mais enrolado até o pescoço por problemas causados no passado, mas também nos apaixonamos por Helen, uma amiga cheia de lealdade e empatia, que merece muito mais reconhecimento do que recebe no trabalho e de seu marido.

Série: O Turista

Criação: Harry Williams e Jack Williams

Ano: 2022-2024

Gênero: Ação/Drama/Mistério/Comédia

Nota: 9/10