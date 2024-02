Romance proibido: thriller ardente acaba de chegar à Netflix

Antes de assistir “Cinzas”, romance turco que chegou recentemente à Netflix, de Erdem Tepegöz e com roteiro de Erdi Isik, eu havia lido a sinopse oficial. Confesso que esperava por algo completamente diferente do que foi entregue e acho que o impacto que ele provoca nos desavisados é semelhante. Eu esperava um romance inflamado e fantasioso em uma Turquia ensolarada. O que ele é, de fato, é um sombrio conto de obsessão e crime.

Bons dramas têm florescido da Turquia e muitos são transmitidos mundialmente pela Netflix. “Cinzas” é ambicioso demais para seu próprio bem. No começo da história, conhecemos Gökçe (Funda Eryigit), esposa de um bem-sucedido dono de editora de livros, Kenan, interpretado por Mehmet Günsür. Eles estão casados há dez anos e, durante uma celebração entre amigos, percebemos que Gökçe não parece tão empolgada com o casamento quando seu esposo. Enquanto ele a cobre de elogios e ressalta o quanto confia em seu crivo para selecionar as publicações, Gökçe aparenta estar infeliz e apática. Com uma mente que perambula por todos os lugares, enquanto seus olhos se fixam em pontos vagos, distantes de seu marido.

Não é incomum que manuscritos cheguem pelos correios para Kenan a todo momento, ambicionando serem publicados. Então, quando um rascunho de um livro com a palavra “Cinzas” estampado na capa chega, ele logo o entrega para Gökçe para que ela o leia e diga se a obra vale publicação.

Conforme lê, ela fica cada vez mais envolvida e intrigada pela história. E enquanto ela reconhece os cenários descritos no livro na verdadeira Istambul, como uma padaria descrita pela autora, seus caminhos se cruzam com o do charmoso carpinteiro Metin Ali (Alperen Duymaz). A coincidência é que o livro gira em torno de um romance entre a personagem principal e um carpinteiro cujo nome começa com M. Querendo se aproximar mais deste homem, Gökçe o contrata para instalar um espelho na boutique de roupas, na qual é dona.

Metin realiza o trabalho e ela continua forçando uma aproximação dele. Quando Metin a leva para uma torre exatamente como a descrita pelo livro, Gökçe fica impressionada, assim como a personagem descreve. Cada vez mais envolvida com esse belo desconhecido, ela se deixa confundir entre ficção e realidade.

Conforme tem encontros diários com Metin, Gökçe passa a ser extremamente negligente em seu casamento, sendo ainda mais evasiva com Kenan, não comparecendo a um jantar que ele havia marcado previamente, deixando o marido esperando a noite toda, além de ignorar ligações da escola do filho. Quando Kenan vai até a boutique procurá-la, a esposa não está. Sem saber onde Gökça tem passado seus dias, começa a desconfiar que ela esteja escondendo algum segredo.

Então, a atmosfera do filme se transforma abruptamente quando uma cena de sexo apressado e violento ocorre entre Gökça e Metin. Ela deixa os espectadores confusos sobre o tipo de relação que está se desenvolvendo entre os dois personagens. O que é desenvolvido entre eles está muito mais ligado à obsessão do que ao romance. Além disso, Metin tem encontros com outra mulher, Lale (Gökçe Eyüboglu). Descobrimos que eles são casados, mas Metin é sempre muito ríspido e agressivo, mostrando um lado pouco atraente do personagem. Nem mesmo com Gökça ele é muito agradável.

Parece confuso o tipo de sentimento que o diretor quer despertar nos espectadores em relação aos seus personagens, porque nenhum deles são muito simpáticos. Gökça, a protagonista, é uma mulher desleal e que ao invés de ser aberta com o marido sobre suas insatisfações prefere tratá-lo com perversidade e sarcasmo. Kenan também não é carismático o bastante para despertar a simpatia do público, que apenas o enxerga como uma pedra no sapato da esposa. E Metin é claramente um sedutor tóxico que causa destruição por onde passa.

Sem muitos personagens para se apegar, um romance sem química e com uma história que se esgota rápido demais, fica fácil para que “Cinzas” seja rapidamente esquecido.

Filme: Cinzas

Direção: Erdem Tepegöz

Ano: 2024

Gênero: Romance/Thriller

Nota: 7/10