Desligue o cérebro e relaxe no feriado com filme leve e bobo na Netflix

Talvez a maior qualidade de “The Trailer Park Boys”, na Netflix, seja a convicção de seu elenco. Os rapazes do pátio de trailers, em tradução literal, são garotos adiados, marmanjos duros na queda levando a vida como eternos colegiais irresponsáveis que estendem a algazarra da hora do recreio para a aula de química, transformando ouro em piche.

A trupe composta por Mike Smith, Patrick Roach, John Dunsworth, Robb Wells e John Paul Tremblay não prima pela sutileza, tanto menos pelo apuro estético, é um conjunto de humoristas francamente sem graça às vezes, as situações estão quase sempre raspando na escatologia e eles enfrentam uma concorrência feroz, que veio se acirrando ainda mais ao longo da primeira década do terceiro milênio, quando surgiram.

Em sendo assim, qual é a razão para terem subsistido tanto? Ora, tudo isso! Em “SayGoodnight to the Bad Guys” (“diga boa noite aos bandidos”, em tradução literal), Mike Clattenburg, criador da série exibida pela Showcase entre 2001 e 2012, requenta boas passagens do grupo ao longo das doze temporadas, com destaque para um compilado bastante sucinto do que foi ar nos absurdos especiais de Natal do quinteto. Quem é fã mesmo, vai querer emendar com “Trailer Park Boys: Don’t Legalize It” (2014), mas essa é uma outra história.

Um ano depois do assalto ao trem que fez os membros do TPB ricos, Julian mantém o butim a salvo da ganância de Sam Losco, o personagem de Sam Tarasco, que acaba por colocar a mão na bolada. Clattenburg e o corroteirista Timm Hannebohm tiram da manga a perseguição em que Sam vai para a cadeia, o que não resolve nada, uma vez que o dinheiro, acondicionado no porta-malas da frente do DeLorean, perde-se para sempre.

Ainda que seja um autentico troglodita, Julian sabe quando está errado, e tenta pensar num plano para reaver o montante. Sua ideia genial compreende investigar por conta própria o crime, o que o leva ao dono do terreno onde ele, Bubblese Ricky moram, num reboque. O diretor centra boa parte da narrativa no anti-herói apalermado de Tremblay, que passa a ter de escapar das investidas silenciosas e cada vez mais ousadas de Jim Lahey, o tacanho senhorio interpretado por John Dunsworth(1946-2017) e Randy, seu fiel escudeiro (ou seria amante?), de Patrick Roach.

As trapalhadas de Julian arrasta Bubbles e Ricky, de Smith e Wells, para o centro de uma confusão que só crescer, até pararem os três na cadeia. Se você for muito fã, pode ter uma concepção mais límpida do temperamento do trio em “A M… do Rio” (2007). Mas só se você for muito fã.

Filme: Trailer Park Boys: Say Goodnight to the Bad Guys

Direção: Mike Clattenburg

Ano: 2008

Gêneros: Mocumentário/Comédia

Nota: 7/10