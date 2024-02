Os mais novos reality shows

A televisão virou um enorme reality show, com a sua programação praticamente dedicada a esses programas. Então, já que a onda é essa, vamos contribuir! Vão aqui algumas ideias para incrementar ainda mais essa tendência:

BBB, CCC, DDD — Rebaixado pela Standard and Poors, o BBB vira CCC. Para manter o interesse dos telespectadores algumas mudanças são feitas. A primeira é que o ex-BBB, agora CCC, passa a ser para sempre. Os brothers eliminados vão para uma outra Casa que fica ao lado e lá começa tudo de novo. São dois realities ao mesmo tempo! Quem é eliminado da segunda casa, volta para a primeira e vice-versa, até o programa ser rebaixado de novo para DDD. Para melhorar ainda mais a audiência, Tadeu Schmidt também entra na casa. Thiago Leifert e o Bial entram juntos, sem contar o Boninho que participa também do reality e é eleito Líder para sempre. E quem serve o café da manhã para os brothers dentro da casa é a Ana Maria Braga.

BXB — Por que o nome do reality é Big Brother Brasil? Por que só os brothers merecem estar no nome da atração? E as sisters, como ficam? E os filhos únicos, por que eles não são contemplados? É preciso urgentemente mudar o nome do programa! Por isso o nome desse novo reality será BXB, Big Xis Brasil. Assim todes poderão participar.

THE MASKED CANDIDATE — Temos que admitir que o nosso processo eleitoral é um saco, um monte de discursos, debates, propagandas e fake news. Então vamos melhorar esse negócio! Nesse reality eleitoral os candidatos se apresentam com aquelas fantasias deslumbrantemente bregas do Masked Singer e cantam as suas propostas para o público, que tem que descobrir quem é o candidato mascarado. Muito mais divertido!

THE VICE — Já o vice é escolhido através desse outro reality, uma sequência do The Voice. Os candidatos a vice exibem todo o seu repertório para os candidatos à presidência, que decidem se vão virar ou não as cadeiras se os aprovarem.

THE MASKED CHEF — Uma sensacional mistura de Master Chef com Masked Singer!

DE FÉRIAS COM O EX-PRESIDENTE — Collor, FHC, Sarney, Dilma, Temer e Bolsonaro passam férias juntos numa praia deserta. Ou melhor: num país deserto!