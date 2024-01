A sequência do filme de ação mais assistido da Netflix que é tão boa que você vai querer ver e rever

“Resgate”, inegavelmente um dos melhores filmes originais de ação da Netflix, conquistou o público global com suas cenas intensas de perseguição e luta, levando os espectadores a experimentarem uma emoção palpável. Sam Hargrave, o diretor do filme estrelado por Chris Hemsworth, optou por um desfecho ambíguo para o protagonista, Tyler Rake, dado o suspense sobre a receptividade inicial da audiência. Diante do sucesso de “Resgate” como uma das produções mais assistidas na história da plataforma, uma sequência tornou-se inevitável.

“Resgate 2” retoma a narrativa exatamente onde o primeiro filme encerrou. Rake (Hemsworth), após enfrentar graves ferimentos durante a missão em Bangladesh, é resgatado por seus companheiros de operação. Depois de uma recuperação complexa no hospital, Rake retorna à sua cabana rústica e isolada, apenas para receber a inesperada visita de um estranho. Alcott (Idris Elba), enviado pela ex-mulher de Rake, Mia (Olga Kurylenko), solicita que ele resgate sua irmã, Keto (Tinatin Dalakishvili), e seus dois filhos, que estão sob ameaça do cunhado terrorista na Geórgia.

Este homem mantém a própria família em cativeiro enquanto lidera, junto ao irmão, um grupo criminoso que recruta membros em troca de um senso distorcido de pertencimento. Enquanto praticam crimes e dominam a região na Geórgia, acumulam seguidores leais, convencidos de que são os ‘escolhidos’ por uma força superior.

Rake, sentindo-se em dívida com a ex-mulher por não ter estado ao seu lado durante a doença fatal do filho, busca redenção aceitando a missão de salvar a ex-cunhada e os sobrinhos. No entanto, a missão prova ser muito mais desafiadora do que inicialmente prevista, e derrotar as forças inimigas para libertar a família das garras dos criminosos se revela uma tarefa hercúlea.

Cabe mencionar que “Resgate” foi o primeiro filme dirigido por Hargrave, conhecido por suas atuações como dublê em diversas produções renomadas. Sua vasta experiência nos bastidores, como assistente de câmera e assistente de direção, contribuiu para conquistar a confiança da Netflix, proporcionando-lhe a oportunidade de dirigir essa superprodução. Seu trabalho meticuloso e dedicado no primeiro filme pavimentou o caminho para demonstrar ainda mais suas habilidades na sequência.

Em uma entrevista ao Screen Rant, Hargrave compartilhou que, embora o segundo filme seja mais complexo e grandioso que o primeiro, a experiência o deixou mais seguro, pois já tinha uma visão clara do que queria e como dirigir uma produção de grande escala. Ele destacou que, no primeiro filme, foi bombardeado por perguntas de membros da equipe e dublês sobre o que deveriam fazer, o que o deixava um tanto apreensivo. Na continuação, sentiu-se mais preparado para liderar a missão.

“Resgate 2” busca aprofundar a história de vida e os propósitos de Rake, explorando mais detalhes sobre seu passado, a perda do filho e incorporando membros de sua família ao enredo. Como ex-veterano de guerra, que enfrentou a tragédia da perda do filho e foi abandonado pela mulher, Rake procura dar significado à sua existência aceitando missões perigosas e mortais.

A sequência apresenta cenas de ação ainda mais ambiciosas que o primeiro filme, com uma notável sequência de 21 minutos em que Rake resgata seus familiares da prisão, envolvendo-se em dinâmicas intensas de luta e fuga. “Resgate 2” representa uma evolução na trama, consolidando a trajetória de Hargrave como um proeminente diretor no cinema de ação para os próximos anos.

Filme: Resgate 2

Direção: Sam Hargrave

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 9/10