Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, com Jason Statham, está na Netflix

“Carga Explosiva 2” é um ‘guilty pleasure’. Se você não sabe o que é isso, são aquelas coisas que a gente gosta e sente culpa, não conta para ninguém. Convenhamos, Luc Besson é o mestre dos filmes de ação e esse, cujo roteiro ele escreveu e que foi dirigido por Louis Leterrier, é deliciosamente bobo. As cenas de ação são tão exageradas e surreais e, mesmo assim, não deixam de nos divertir. Há um prazer em rir do absurdo. Mas o protagonista de Jason Statham, Frank Martin, é um herói e tanto. Uma idealização um tanto tóxica de modelo masculino, ainda sim não deixamos de amá-lo. Lacônico, misterioso, extremamente viril, ele jamais demonstra suas fragilidades. Mas lealdade e compaixão são certamente um traço desse personagem, já que ele arrisca a própria pele e sua reputação para salvar seu cliente de seis anos de idade.

Ambientado em Miami, Frank Martin é um mercenário que aceita prestar um favor para um amigo e trabalhar como motorista temporário da abastada família Billings. Com o tempo, e apesar de sua relutância em transformar o trabalho em algo pessoal, ele acaba criando uma conexão com o pequeno Jack Billings (Hunter Clary). No dia do aniversário do garoto, a mãe dele pede para que Frank o acompanhe em uma consulta médica, enquanto ela organiza a festa.

Jackson (Matthew Modine), pai da criança, trabalha para o governo americano no departamento antidroga. Com criminosos em busca de retaliação, a família acaba vítima de um esquema. Um bando de vilões, liderados por Gianni (Alessandro Gassman), organiza e executa o sequestro de Jack. Suspeito de integrar a organização criminosa, Frank precisa salvar Jack, provar sua inocência e limpar seu nome. Mas se as leis da física não são suficientes para detê-lo, quem dirá as leis da Justiça.

Em seu carro Audi A8 super veloz, Frank terá de enfrentar o brilhante e extremamente imponente Gianni para tentar levar Jack a salvo de volta para sua bela e subestimada mãe, Audrey (Amber Valletta).

Se você acha John Wick elegante com seus ternos bem passados e sob medida, saiba que o herói de Statham também é extremamente preocupado com sua aparência, carregando ternos extras caso algum imprevisto ocorra e sua roupa acabe desalinhada. Segundo Leterrier, seu protagonista foi inspirado em James Bond. Mesmo assim, suas coreografias das inúmeras sequências de luta saem impecáveis. Ainda bem que Statham não tem cabelo para que fique despenteado. Uma curiosidade sobre isso é que o ator é o responsável por muitas das próprias coreografias de lutas. Ele colaborou com Corey Yuen para que essas cenas fossem extremamente realistas e pegou um intensivão de artes marciais para lapidar suas técnicas.

Com cenas de ação inebriantes do início ao fim, “Carga Explosiva 2” é considerado o melhor filme da franquia. A conclusão de que ele pareceu uma ideia aperfeiçoada e mais amadurecida de seu antecessor é praticamente unânime entre críticos.

Filme: Carga Explosiva 2

Direção: Louis Leterrier

Ano: 2005

Gênero: Ação

Nota: 8/10