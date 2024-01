Com 5 indicações ao Oscar, filme com George Clooney, na Netflix, é o que você precisa para começar bem o ano

Alexander Payne não é um nome tão popular, mas é um cineasta com bons filmes no currículo, como “Eleição”, “Sideways: Entre Umas e Outras”, “Nebraska” e o que iremos falar, “The Descendents”. Ganhador de duas estatuetas do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por dois filmes seguidos, “Sideways” e “The Descendents”, seu último filme “Os Rejeitados”, lançado em 2023, é um dos mais aclamados de sua carreira e pode levar mais estatueta da Academia para sua estante.

Neste filme de roteiro extraordinário, embora não seja um filme megalomaníaco, George Clooney interpreta Matt King, um advogado imobiliário descendente de colonizadores e da realeza indígena. Embora viva uma vida incrivelmente modesta para alguém da aristocracia, ele é herdeiro e guardião, junto com um conjunto de primos, do maior território inexplorado do Havaí. Uma grande empresa fez uma oferta meio de bilhão de dólares pelas terras e quase todos os herdeiros estão interessados em vendê-la, afinal, a transação os deixará bem ricos. Mas há um dilema ético e moral na negociação, afinal, o território de mata e praia virgem servirá aos interesses do capital, transformando-se em shopping center, hotéis de luxo, dentre outras coisas.

Mas este se torna um dos menores problemas da vida de Matt, depois que sua esposa Elizabeth (Patricia Hastie) sofre um acidente de lancha e vai parar no hospital em coma. Após algumas semanas internada, Matt recebe a notícia de que ela não irá mais despertar e que assim que os aparelhos forem desligados sua vida irá iminentemente desaparecer. O casal possui duas filhas, Scottie (Amara Miller), de 10 anos, e Alexandra (Shailene Woodley), de 17. Matt, que nunca assumiu responsabilidade sobre a criação das meninas, de repente, se vê completamente sozinho diante da parentalidade.

Scottie é uma criança problemática, que ameaça colegas, tem um linguajar maduro demais para sua idade e está sempre com raiva. Alexandra estuda em um colégio interno. Diante da notícia de que a esposa irá morrer e que todos os amigos e familiares devem se despedir dela o mais breve possível, Matt decide buscá-la. Ele encontra a adolescente bêbada e fora de seu dormitório, assim que chega na escola. Em casa, ele dá a notícia à filha mais velha sobre a mãe. Alexandra também é rebelde e havia brigado com Elizabeth no Natal, data em que parou de conversar com a mãe.

Quando Matt diz que os problemas entre elas não importam mais, Alexandra conta ao pai que viu a mãe com outro homem e, por isso, elas tiveram uma discussão. Então, Matt calça seus mocassins e corre para a casa vizinha, onde mora a melhor amiga de Elizabeth, para descobrir a identidade do amante. Agora com o nome “Brian Speers” na mente, ele decide viajar para procurar e confrontar o homem, mas Alexandra o convence de levar ela e Scottie com ele.

Com um enredo espontâneo e despreocupado em amarrar a história aos moldes tradicionais, “The Descendents” é tão bom que parece a vida, acontecendo de maneira tão natural e orgânica quanto possível. As atuações de todos são tão boas e cheias de química, que parece que estamos lidando com uma família de verdade. É muito fácil nos colocarmos no lugar de Matt e compreendermos seus dilemas. A repentina responsabilidade solitária sobre as filhas com quem nunca teve grande intimidade. Ele precisa criar uma conexão com elas com a partida da mãe, mas a tarefa não é nada fácil, já que ele não tem o respeito de nenhuma das duas. Além disso, ele precisa lidar com a dor do luto de perder sua esposa e, ao mesmo tempo, encontrar amor dentro de si para conseguir perdoá-la por sua traição no momento de sua partida. Recai sobre ele a responsabilidade de unir amigos e familiares para a despedida, além da decisão sobre a venda das áreas de sua família.

George Clooney parece tão perdido quanto desesperado, mas em meio a tudo isso, o roteiro de Payne ainda permite situações hilárias que nos arrancam gargalhadas em meio ao choro. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas e gira tão rápido que nem sempre temos estômago para suportar o balanço.

Filme: The Descendents

Direção: Alexander Payne

Ano: 2011

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 10