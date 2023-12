Encantadora e relaxante: nova comédia romântica da Netflix vai aquecer seu coração

Casais que se amam precisam estar dispostos a lidar com as variações de frequência entre seu amor e o meio que os cerca, e este é um elemento vívido em “A Megera Domada 2”, a continuação do filme de Anna Wieczur-Bluszcz em que Filip Zylber joga luz sobre o relacionamento de uma mulher e um homem apaixonados, mas sabedores das diferenças que os atraem e repelem.

A apropriação de um dos textos mais conhecidos da literatura universal reveste-se da típica ligeireza da cultura pop, com personagens um tanto unidimensionais em conflitos bem previsíveis; todavia, parece haver no jeitinho polonês qualquer coisa de magicamente transformadora, dada a natureza revigorada que essas histórias ganham nas mãos de diretores zelosos de seu ofício, hábeis em misturar técnicas aparentemente avessas entre si e obtendo com tal expediente cenas que enchem os olhos, ainda que o que se conta não seja nenhum Shakespeare.

Casais que se desentendem, se afastam e voltam às boas só para que não muito tempo depois tornem a brigar e desejem padecer de qualquer mal desde que não mais sintam em seu entorno a sombra da pessoa por quem antes eram capazes de matar e morrer, findando o ciclo — ou não — são o componente mais básico das narrativas humanas, desde os clássicos gregos na Antiguidade, passando pelo Bardo de Avon e desaguando em novas obras-primas desse gênero, como Bergman e Antonioni.

O roteiro de Hanna Wesierska descola-se do longa de Wieczur-Bluszcz à medida que o Romeu e a Julieta da vez ganham espaço. Kaska e Patryk continuam bem-casados, mas a relação acusa o golpe de sucessivos bombardeios de vizinhos xeretas, dando azo a um estimulante jogo de gato e rato. O abismo que se abre de um para a outra torna-se ainda mais profundo quando Kaska é laureada por seu trabalho na preservação das abelhas e é convidada a viajar para Los Angeles a fim de receber uma homenagem.

Patryk nem ficaria tão mordido assim, não fosse a proximidade do campeonato local de trenó, que reúne toda a comunidade, velhos e jovens, que deve ser disputada por casais. Kaska viaja e resta ao marido torcer para que volte o quanto antes, mas um evento determina a virada do primeiro para o segundo ato e a debacle do relacionamento.

Num papel diametralmente oposto ao que encarnara na franquia pornô-chique “365 Dias” (2020-2022), Madalena Lamparska transcende expectativas, conseguindo personificar a tensão qur rege o casamento de Kaska e Patryk na ótima em que desmascara um sujeito pretensamente enamorado dela, responsável pela humilhação do marido diante de dezenas de convidados num baile a fantasia bergmaniano. Mikolaj Roznerski por seu turno acaba como pouco mais que um coadjuvante de luxo, mas eficaz, nesse conto de fadas para adultos do nosso tempo, repleto das modernices que o gênero sói inspirar, exatamente como em “Amor² Outra Vez” (2023) e “Amor² para Sempre” (2023).

Filme: A Megera Domada 2

Direção: Filip Zylber

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10