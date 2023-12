Ignorado pela crítica e amado pelo público, um dos filmes mais subestimados do cinema acaba de estrear na Netflix

Sonhar pode vir a ser uma perigosa armadilha. Quando a vida entra numa espécie de giro eterno, e ciclos se iniciam e têm fim sem que consigamos perceber, é hora de mudanças radicais no temos feito de nossa jornada aqui embaixo. Walter Mitty, o personagem-título da comédia fantástica de Ben Stiller, chega a um ponto em que não sabe o que pode ser a dura realidade e aquilo que só existe mesmo na sua cabeça delirante, quiçá emulando os dias de glória de que jamais pudera desfrutar.

Walter é a representação arquetípica da boa loucura — porque, claro, a loucura também dispõe de dois lados —, se perdendo e tornando a se encontrar num carrossel de desejos recalcados que o atormenta e o salva. Em “The Secret Life of Walter Mitty”, Stiller coloca em marcha elementos do humor que decerto fora obrigado a sufocar em diversos de seus inúmeros trabalhos, uns notáveis, outros nem tanto, quase uma centena e meia de tipos como ator, entre filmes, séries e participações especiais, e aqui, a exemplo do que fizera em outras duas dezenas de vezes, o protagonista-diretor tem a chance de colocar a nu sua versão para figuras como este personagem central, particularmente saboroso em suas idiossincrasias de que o público vai se apropriando sem pedir-lhe licença.

Walter gasta quase três mil dólares para pagar a hospedagem da mãe numa casa de repouso, a assinatura num site de encontros românticos que nunca acontecem e o aluguel de uma vaga para guardar um piano misterioso, que despacha para o asilo. Seja lá quanto ganhe — e ele vai precisar de toda reserva que conseguir amealhar em breve — é pouco, mas ele não é bem um homem de grandes luxos.

Levemente inspirado no conto homônimo de James Thurber (1894-1961), publicado em 1939, e adaptado para o cinema pela primeira vez em “O Homem de 8 Vidas” (1947), dirigido por Norman Z. McLeod (1898-1964), o Walter de Stiller é um arquivista de negativos na “Life”, cuja edição inaugural remonta a 1883, mas que não resistiu à inundação de tecnologia e celeridade dos dispositivos móveis online e deu seu último suspiro no ano 2000.

Enquanto não é colhido pelo maremoto de demissões, Walter se desloca até a estação de trem a caminho de casa, reclama com o atendente sobre um defeito em seu perfil no tal site e salva uma linda mulher e seu cãozinho amputado de uma explosão de dimensões nucleares no prédio de tijolos aparentes a alguns metros dali. Essa última parte, por óbvio, só acontece no dédalo de pensamentos tresloucados de sua mente brilhante, mas a moça existe mesmo, e está muito mais perto do que ele pensa, embora o roteiro de Steve Conrad não se canse de provocar a audiência quanto a veracidade do que vai ali. Cheryl Melhoff, a mocinha vivida com graça e denodo por Kristen Wiig, vai se aproximando dele, a princípio bastante ressabiada, e talvez este fosse o zênite de uma história feita de uma montanha de fotos em preto e branco, subitamente manchadas de vermelho quando alguém abre a porta do laboratório de revelações sem querer, uma vez que o suvenir que lhe deixa Sean O’Connell, o fotógrafo hemingwayano de Sean Penn, também pode ser só uma ilusão de ótica — bem como a homenagem que lhe faz a revista na capa do último número, no desfecho.

“The Secret Life of Walter Mitty” talvez seja um dos filmes mais enigmáticos do cinema, a despeito do título. Sente-se pena, incômodo, horror pela condição do herói, com Stiller num desempenho irregular, mas esplêndido no fim das contas, justamente porque qualquer um em sã consciência (ops!) reconhece o Walter Mitty que vive em si. Um certo exagero de efeitos especiais começa a molestar em dado instante, até distorcendo o real sentido da trama, mas o elenco — com direito a uma cálida participação de Shirley MacLaine como Edna, a mãe senil do protagonista — ameniza maiores danos. Walter Mitty é o retrato de um mundo em constante evolução, malgrado não saiba para onde. Este filme já nasceu clássico, e os clássicos, todos sabemos, nunca deixam de ser atuais.

Filme: The Secret Life of Walter Mitty

Direção: Ben Stiller

Ano: 2013

Gêneros: Aventura/Comédia/Fantasia

Nota: 9/10