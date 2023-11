Na Netflix, magnífico e arrebatador: um dos filmes mais belos da história do cinema, que tocará profundamente sua alma

Pedro Almodóvar, notável por seu olhar perspicaz sobre a complexidade das relações humanas, aborda em “Julieta” um retrato íntimo da vida de uma mulher, marcada por transições e transformações pessoais. A narrativa, embora tecida com as nuances de tragédia e amor, evita se fixar em um único gênero, apresentando um mosaico de emoções que acompanham a vida da protagonista.

O filme acompanha Julieta em diferentes estágios de sua vida, com Emma Suárez e Adriana Ugarte oferecendo representações complementares de uma mesma figura cuja jornada é marcada tanto pela paixão quanto pelo luto. A trama, ancorada em um roteiro que desliza entre o passado e o presente, revela um drama familiar e as repercussões de um passado que persiste em influenciar o presente.

Almodóvar utiliza uma paleta de cores distintiva, com uma preferência pelo vermelho, que se destaca visualmente, mas também carrega um simbolismo emocional em cada cena. Esta escolha estética, além do uso de elementos artísticos reconhecíveis, contribui para a ambientação e o tom do filme, embora mantenha uma certa discrição sem cair na ostentação.

Em “Julieta”, encontramos um Almodóvar que se distancia de alguns de seus temas e estilos mais conhecidos. O filme mostra menos das características mais teatrais e exuberantes do diretor, adotando uma abordagem mais contida. É uma exploração de temas como o luto e a reconciliação, em que o diretor constrói sua narrativa com uma atenção mais focada nos detalhes íntimos e nos silêncios que falam tanto quanto as palavras.

Apesar de ter sido lançado em um período conturbado para o cineasta, com seu nome envolvido em controvérsias, “Julieta” se mantém como um filme que busca entender as dores e as alegrias que definem a jornada humana. O filme, com sua abordagem mais sóbria e reflexiva, é um testemunho da habilidade de Almodóvar de capturar as complexidades da vida e das escolhas que nos definem. É uma peça que, embora não esteja no centro dos holofotes como alguns de seus trabalhos anteriores, oferece uma visão matizada da experiência humana.

Filme: Julieta

Direção: Pedro Almodóvar

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 10/10