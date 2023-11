A bela e inspiradora história que acaba de chegar na Netflix e vai ensinar preciosas lições de perdão e superação

O futebol, paixão de muitos, frequentemente se revela como o elo que transcende gerações, unindo pais e filhos em tradições como idas ao estádio ou reuniões familiares diante da televisão. Em “Os Reis de Queensland”, drama inspiracional dirigido por Jahmil X.T. Qubeka em colaboração de Clyde Berning no enredo, testemunhamos a trajetória de Fezile (Likhona Mgali), um jovem talento do futebol que aspira uma carreira profissional. Ele integra um time júnior em Queenstown, onde seu desempenho é moldado e observado de perto pelo avô e treinador, senhor Mahamba, uma lenda do futebol sul-africano.

Numa reviravolta precoce do enredo, durante uma partida, Mahamba sofre um infarto fulminante e não sobrevive. Seu funeral atrai a atenção de diversas personalidades do futebol e recebe uma ampla cobertura da mídia. Contudo, o filho de Mahamba, Buyile (Zolisa Xaluva), também um ex-jogador de sucesso, é detido na estrada a caminho do velório por dirigir embriagado. Enfrentando a decadência financeira, vivendo uma vida despreocupada e escapando de suas responsabilidades, incluindo a criação do filho Fezile, seu retorno a Queenstown se revela uma jornada difícil.

Apesar de ser um jovem promissor e de bom caráter, Fezile resiste a se reaproximar do pai, alimentando ressentimento pelo abandono no passado. Envolvendo-se em confusões típicas da adolescência rebelde, ele busca sua identidade e sucesso profissional. Por ironias do destino, Buyile acaba se tornando o treinador da equipe de Queenstown, desafiando não apenas os jovens jogadores, mas a si mesmo também.

O filme de Qubeka mostra como o futebol está enraizado na cultura sul-africana, espelhando a paixão de jovens de áreas periféricas, ecoando a realidade brasileira. A trama se desenrola em uma região onde aspirantes a jogadores vivem modestamente, enfrentam o perigo de se envolverem com criminosos e batalham para conquistar seu lugar num mundo que não os trata com benevolência e privilégios. Como em tantos dramas esportivos, a equipe de Queenstown enfrenta altos e baixos.

O longa-metragem desenrola a complexa relação entre Fezile e Buyile, ao mesmo tempo em que narra a jornada de um pai em busca de redenção e de um filho rumo à maturidade. Fezile enfrenta desafios amorosos, buscando conquistar uma garota considerada “fora de sua alçada”, e equilibra seus objetivos profissionais com os compromissos com a equipe, tudo enquanto lida com a presença incômoda e cada vez mais marcante de Buyile.

Com o futebol como cenário, o filme explora também as questões pessoais vivenciadas por outros jogadores adolescentes de Queenstown. À medida que experimentam derrotas e vitórias, a obra revela a união e paixão da comunidade pelo esporte, transmitindo preciosas lições de altruísmo, amizade, lealdade e perdão. O campo de jogo não é apenas um local de competição, mas um palco onde se desdobram histórias de superação e redenção.

Filme: Os Reis de Queenstown

Direção: Jahmil X.T. Qubeka

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8/10