O Metropolitan Museum of Art, de Nova York, um dos maiores e mais importantes museus do mundo, disponibilizou parte de suas publicações para download gratuito. São mais de 600 livros. As obras disponibilizadas foram publicadas entre 1964 e 2022 e compreendem todo o período da história da arte — ressaltando as características artísticas distintivas e influentes, classificando as diferentes formas de cultura e estabelecendo a sua periodização.

Além de estudos críticos sobre arquitetura, dança, escultura, música, pintura, literatura, teatro, cinema e fotografia, o acervo também contempla estudos e perfis biográficos de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Claude Monet, Rosa Bonheur, Georgia O’Keeffe, John Singer Sargent e Utagawa Hiroshige. Os livros estão disponíveis para download no formato PDF ou podem ser lidos on-line. Também existe a possibilidade de comprá-los em formato impresso.

Clique no link para acessar: 614 livros de arte para download gratuito