Na Netflix: 3 filmes extraordinários para levantar o ânimo, resgatar a esperança e tornar a semana mais leve

Nyad (2023), dirigido por Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

Liz Parkinson / Netflix

Em um relato de tenacidade e coragem inabaláveis, este documentário captura a saga de uma mulher cuja paixão pelo mar e pelo esporte a conduz de volta às águas abertas após décadas de afastamento. A protagonista, uma ex-atleta de resistência cuja carreira como nadadora maratonista lhe concedeu fama, se vê diante de uma inquietação persistente que a impulsiona a enfrentar um dos maiores desafios do atletismo aquático: a travessia do Estreito da Flórida. Aos sessenta anos, com a tenacidade que desafia a idade, ela se prepara para uma odisseia aquática que é tanto uma luta contra as forças da natureza quanto uma batalha interna contra as dúvidas e os medos que emergem com o envelhecimento. Sua história é um testemunho do poder do espírito humano em superar limites percebidos e do impacto de uma comunidade que apoia sonhos audaciosos. O oceano, vasto e imprevisível, serve como cenário para esta jornada épica de autodescoberta e superação.