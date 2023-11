Filme divertido e eletrizante com Mélanie Laurent, na Netflix, é o passatempo perfeito para o fim de semana

Conhecida por seu papel como Shoshanna no aclamado “Bastardos Inglórios”, de Quentin Tarantino, Mélanie Laurent agora mostra suas habilidades como diretora na comédia de ação francesa “As Ladras”. O filme tem todos os elementos de um tradicional blockbuster. Laurent cozinhou a conhecida receita de um sucesso hollywoodiano para trazer seu novo filme ao público. Mas não se engane, ela não é inexperiente. Laurent já tem um vasto currículo como diretora, inclusive em produções elogiadas pela crítica, como “Respire” (2014) e “Demain” (2015).

Nesta divertida trama que já quase podemos contar o roteiro de olhos fechados, de tão clichê e previsível, Laurent recruta Adèle Exarchopoulos para interpretar sua parceira no crime, Alex. Ela própria é a protagonista, Carole, uma ladra profissional que realiza alguns trabalhos a mando da poderosa Madrinha (Isabelle Adjani). Ela é a favorita da chefona de crimes de alto padrão. Quando Carole descobre que está grávida, ela decide deixar a criminalidade e anuncia sua decisão à Madrinha, que não aceita seu afastamento. Então, elas entram em um acordo para que Carole pratique um último roubo elaborado que a fará lucrar 2 milhões de dólares. Mas, claro, a Madrinha não pretende soltá-la depois desta missão. Carole também não é ingênua e sabe que o crime apenas a fará ganhar mais tempo para pensar em uma forma de se livrar da chefe. Então, ela recruta a motorista Sam (Manon Bresch), e o trio começa a executar o plano.

“As Ladras” é um entretenimento completo. Com atuações adoráveis do trio de protagonistas, a aparição sempre poderosa e elegante de Adjani, uma porção de lutas, cenas de perseguição, tiros, muita comédia e até um pouquinho de romance, o filme que retrata a união de três mulheres talentosas, fortes, engraçadas e encantadoras, promete e cumpre entretenimento. Uma mistura de “Alerta Vermelho” com as “As Panteras”, “As Ladras” não é exatamente algo diferente de tudo que você já viu, original ou espetacular.

Para Laurent, a intenção era oferecer ao público um filme de ação com mulheres em que elas também fossem engraçadas. Segundo a diretora, os filmes do gênero sempre apresentam suas protagonistas como mulheres intimidadoras. Além disso, ela também queria que o trio fosse visto como um grupo de garotas no qual você quer sair para se divertir.

“As Ladras” é de muitas formas empoderador. Não apenas por retratar mulheres que assumem o controle, mas que são livres, que são sensíveis, sofrem (às vezes) por um homem, mas logo partem para outra, vivem suas vidas de forma intensa, cheia de amor, delicadeza e sinceridade. Elas não tentam ser como homens. Elas são mulheres em cada centímetro de suas personalidades e corpos. Femininas, fortes, sensíveis, e bonitas cada uma à sua forma. E elas são diversas.

Outra qualidade palpável em “As Ladras” é sua estética estilizada, colorida, clara e cheia de charme. Há alguns efeitos especiais, mas nada muito extravagante. Pelo contrário, o filme tem o mérito de ser uma ação sem explodir centenas de cenários.

Filme: As Ladras

Direção: Mélanie Laurent

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Ação

Nota: 8/10