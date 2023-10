Bula de Livro: A Fraude e Outras Histórias, de Nikolai Leskov

Li “A Fraude e Outras Histórias”, de Nikolai Leskov. Segundo a professora Elena Vássina, Leskov é o mais original dos escritores russos. É considerado o “mestre da narrativa”. Para Anton Tchekhov, que o conheceu, intimamente, o escritor foi seu mestre literário. Todas as afirmações e elogios, para Leskov, são poucos. É espantosa a capacidade de envolvimento proporcionada pela sua escrita, muito consistente. Ao contar as mais antigas histórias do mundo (histórias que falam das gentes de sua terra, de seus amores, alegrias e infortúnios) ele se une, em qualidade, a grandes autores como Toltstói e Dostoiéviski.

Parece irônico que o escritor, que para o poeta Igor Severiánin, citado no posfácio da professora Elena Vássina, era “comparável a Dostoivéski”, tenha escrito um conto sobre o enterro de Dostoiévski, tratando de uma novela de Tolstói, e seu narrador simule, e muito, o estilo dostoievskiano de escrever. Trata-se do último texto do livro, intitulado “A propósito da Sonata de Kreutzer”. Leskov é a personagem. Ao simular Dostoiévski, são as confissões das personagens que apresentam a trama. E para explorar o texto de Tolstói, Leskov faz uma apologia à liberdade das mulheres, num protótipo feminista da literatura russa, ao mesmo tempo em que enaltece o ofício de escritor: “Visitas femininas a meus pares, velhos escritores, são coisa bastante normal”, explica o escritor-personagem, esclarecendo que esses oráculos têm o poder de deslumbrar e orientar. Uma curiosidade: Enrique Vila-Matas pode ter inspirado alguns de seus narradores no estilo leskoviano, há semelhanças.

A Fraude e Outras Histórias, de Nikolai Leskov (Editora 34, 224 páginas)

No conto “Kótin, o Provedor, e Platonida”, há uma teia simples de personagens. É uma história dramática. Uma traição, um romance proibido, uma mulher frustrada e um homem profundamente bom se misturam para falar de altruísmo, covardia e abuso. Esse é um conto de superação. O herói de Leskov, Konstantin Pizónski, é um homem que enfrentou a rejeição e a adversidade. Começa sua redenção pelo trabalho, como em geral são essas histórias moralistas, e eleva-se da desgraça à dignidade. Leskov conta a trajetória do povo russo simples, do mujique, que ele enaltecia e dizia conhecer totalmente. Isto graças às duas andanças pela Rússia, de onde, orgulhosamente, tirou as inspirações para suas narrativas pitorescas que o tornaram um “mágico das palavras”. O destino, para salvá-lo da morte, quis que Pinzóski vivesse sua infância disfarçado de menina. Adulto, por conta do costume, ele se refere a si mesmo sempre no feminino, “eu não sou culpada, não sei de nada”. Há, explicitamente, uma louvação do feminino e uma crítica à possessão e ao machismo. A mulher também é heroína. O conto é sofisticado e está a frente de seu tempo.

O conto homônimo é um mergulho em anedotas e idiossincrasias do povo russo. Há um abuso nas piadas sobre os povos próximos, peculiaridades de pessoas de outros países tais como a Romênia, Moldávia, Polônia, Israel e, como não poderia faltar, da própria Rússia. Um militar reformado narra alguns episódios inusitados de sua juventude. Acompanhamos apenas as suas declarações de modo que somos induzidos a compartilhar de sua visão e experiência, e adotar suas certezas como nossas. Aqui há uma tese bastante intensa: uma das personagens, Faublas, considerado um conquistador inveterado, fica decepcionado consigo mesmo por não conseguir seduzir uma bela e cobiçada mulher. Ele se apaixona. Não pode suportar sua imensa derrota como conquistador e o amor não correspondido. As duas enormes frustrações que sofreu, essa sobreposição, levou à dor e a dor ao suicídio.

Outros contos ótimos são “Águia Branca”, um conto fantástico, e “A Voz da Natureza”, esse um tesouro da narrativa. Leskov era um escritor extraordinário, “A Fraude e Outras Histórias” é a prova disso. Se não bastar, lembramos que Tchekhov, um dos maiores contistas de todos os tempos, é sua cria.

Livro: A Fraude e Outras Histórias

Autor: Nikolai Leskov

Tradução: Denise Sales

Páginas: 224 páginas

Editora: Editora 34

Nota: 10/10