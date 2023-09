Os 10 filmes mais vistos hoje na Netflix em todo o mundo

Em um mundo que nunca para, a Netflix continua a ser uma das janelas por onde as pessoas vêm o mundo girar. A plataforma de streaming mais popular do planeta não só nos traz um vasto catálogo de filmes e séries, mas também nos permite acompanhar em tempo real o que está cativando audiências em todas as partes do globo. Hoje, vamos mergulhar nas estatísticas e apresentar a você os dez filmes mais assistidos no mundo todo na Netflix. Prepare-se para uma viagem através das escolhas da audiência global, uma mistura fascinante de culturas e gostos que reflete a diversidade do público da plataforma. Vamos descobrir quais filmes estão dominando as telas e conquistando corações em todo o mundo. Destaques para “A Lista da Vingança”, de 2023, de Editi Effiong; “Amor à Primeira Vista”, de 2023, de Vanessa Caswill; e “Pequenos Espiões: Apocalipse”, de 2023, de Robert Rodriguez. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Lista da Vingança (2023), Editi Effiong Divulgação / Anakle Films A chefe de uma companhia de energia na Nigéria luta para proteger pessoas vulneráveis de sua comunidade, mas desperta a ira de seus superiores e tem seu marido e filho sequestrados. Para confundir a polícia, os mandantes atribuem o sequestro a um homem inocente, que acaba assassinado. O morto é filho de Paul Edima, um diácono que, ao lado de uma jornalista chamada Victoria, investiga o que realmente houve para limpar o nome do filho. Quando descobre o que aconteceu, decide se vingar.

Amor à Primeira Vista (2023), Vanessa Caswill Rob Baker Ashton / Netflix Hadley, uma profissional focada, e Oliver, um homem carismático, perdem um voo para Londres e acabam embarcando juntos em outra viagem. Sentindo uma conexão instantânea, o tempo parece voar enquanto estão no ar. No entanto, ao chegarem ao caótico aeroporto de Heathrow, eles se perdem um do outro. Agora, em meio à agitação e confusão, ambos se encontram em uma corrida contra o tempo para se reencontrarem. A história lança a questão: o destino ajudará essas almas gêmeas aparentemente destinadas a se encontrarem?

Pequenos Espiões: Apocalipse (2023), Robert Rodriguez Robert Rodriguez/Netflix Quando os filhos dos maiores agentes secretos do mundo ajudam involuntariamente um poderoso desenvolvedor de jogos a liberar um vírus de computador que lhe dá o controle de toda a tecnologia, eles próprios devem se tornar espiões para salvar seus pais e o mundo.

Suspeito X (2023), Sujoy Ghosh Divulgação / Netflix Soniya D’souza foge de Mumbai para Kalimpong, Bengala Ocidental, depois que seu marido, o inspetor Ajit Mhatre, a vende para um bar. Lá, ela cria a filha como mãe solteira e gerencia um café chamado “Tiffin”. Um dia, o marido aparece no café e na casa dela, exigindo dinheiro. Ele tenta comprar a filha deles, Tara, e durante a discussão acaba morto pela esposa e filha. O inspetor Karan Anand vem de Mumbai para Bengala Ocidental em busca de Ajit, que estava fugindo de seu departamento de polícia. Maya busca a ajuda de seu vizinho, Naren Vyas, para se livrar do cadáver de Ajit e ajudar a salvá-la de ser acusada pela morte do marido.

Bela Vingança (2020), Emerald Fennell Divulgação / Focus Features Perto dos trinta anos e definida por um crime oculto envolvendo sua melhor amiga Nina, Cassie, que abandonou a faculdade de medicina com cicatrizes emocionais, sabe em primeira mão que algumas feridas nunca cicatrizam. Levando uma existência tranquila, ainda morando com os pais e servindo mesas em uma cafeteria barata para ganhar a vida, Cassie encontrou a maneira perfeita de lidar com o passado doloroso. Vestida para matar, à noite, Cassie frequenta os bares e boates locais, fingindo estar bêbada, totalmente indefesa e vulnerável. E, toda semana, a letalmente bela Cassie está à espreita de todos os tipos de predadores noturnos e outros lobos em pele de cordeiro, que não sabem que, às vezes, o caçador pode se tornar a presa.

Os Croods 2: Uma Nova Era (2020), Joel Crawford Divulgação / DreamWorks Ainda em busca de um lugar para se estabelecer após os acontecimentos cataclísmicos de Os Croods (2013), o superprotetor patriarca pré-histórico, Grug, conduz sua família ao rumo ao desconhecido. Esperando pelo melhor num mundo cada vez mais perigoso, enquanto tenta aceitar o romance de Eep e Guy, Grug tropeça num Éden isolado de abundância, contendo tudo o que eles têm procurado. No entanto, há um porém. Este paraíso verdejante na Terra já está ocupado pelos Bettermans, significativamente mais evoluídos: Phil, Hope e sua filha, Dawn. Agora, à medida que as tensões aumentam entre os clãs antagónicos, uma nova ameaça desafia o futuro de ambas as famílias. Conseguirão os Croods e os Bettermans deixar de lado suas diferenças para lutar contra o inimigo comum e sobreviver para contar a história?

Predadores Assassinos (2019), Alexandre Aja Sergej Radović / Paramount Pictures Haley Keller é uma nadadora universitária, que descobre que um furacão de categoria cinco está se aproximando da Flórida. Seu pai vive em um local que será atingido pela tempestade e não atende ao telefone. Preocupada com sua segurança, Haley vai até a casa dele e o encontra inconsciente no porão da casa, que está inundado. O local foi invadido por crocodilos, que ameaçam atacá-los. Haley terá de usar suas habilidades de natação para sobreviver aos répteis e salvar seu pai.

O Grinch (2018), Yarrow Cheney e Scott Mosier Divulgação/ Universal Pictures Grinch é um cínico rabugento, que vive uma vida solitária dentro de uma caverna tendo a companhia apenas de seu leal cachorro, Max. Com uma caverna repleta de invenções e engenhocas para suas necessidades diárias, o Grinch só vê seus vizinhos em Whoville quando fica sem comida. Todos os anos, no Natal, eles perturbam sua solidão tranquila com celebrações cada vez maiores, mais alegres e mais barulhentas. Quando os Whos declaram que vão tornar o Natal três vezes maior este ano, o Grinch percebe que só há uma maneira de ele ganhar um pouco de paz e sossego: ele deve roubar o Natal.

O Preço do Amanhã (2011), Andrew Niccol Divulgação / 20th Century Fox Em 2169, os humanos param de envelhecer aos 25 anos, mas morrem no ano seguinte, caso não tenham dinheiro para comprar tempo extra. Will Salas compreende que as elites acumulam reservas de vida, enquanto os pobres morrem sem chance de expandir seu tempo, criando um abismo de classes insuperável. Enquanto isso, gangues surgem para roubar os anos extras das pessoas. Quando Will tenta salvar Henry Hamilton de ser assaltado por uma dessas gangues, ele acaba recebendo os 116 anos da vítima, se tornando o principal suspeito de uma investigação policial.