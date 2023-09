7 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Happiest Season (2020), Clea DuVall

Harper é uma jovem que mora em Pittsburgh com sua namorada, Abby. Harper convida Abby para passar o feriado de Natal com sua família, mas então — no último minuto — confessa que não se assumiu para seus pais e nem lhes contou sobre Abby. A situação leva a uma sincera comédia de erros que coloca Abby em contato com a família de Harper: suas irmãs — a tensa Sloane e a criativa Jane — e seus pais, o aspirante a prefeito Ted e sua esposa Tipper. E há o ex-namorado de Harper, Connor, e sua ex-namorada, Riley. A relutância de Harper em se assumir para as pessoas ao seu redor começa a afetar seu relacionamento com Abby. Será que Harper conseguirá superar seu medo e salvar seu relacionamento?