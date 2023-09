O filme mais subestimado da história da Netflix

O visionário Yoon Sunghyun, cérebro por trás de “Pasookkoon” e “Si-seon Neo-meo”, apresenta “Tempo de Caça”, uma narrativa carregada de adrenalina que explora o jogo perigoso entre predador e presa quando quatro jovens criminosos decidem desafiar a lei e assaltar um cassino ilegal. Jun Seok (Lee Jehoon), após três anos em reclusão, emerge com uma vontade incendiária de reinventar sua existência em um local ensolarado e tropical, como o Havaí. Sonha com uma vida pacata, regida por brisas marinhas, onde poderá prosperar com um negócio próprio. Com determinação, persuade seus amigos, Jang Ho (Jae-hong Ahn) e Ki Hoon (Choi Woo-sik), a mergulharem nesse audacioso empreendimento, encontrando suporte de um colaborador infiltrado no estabelecimento.

Embrenhados em meticulosidade, mas reféns de uma ingenuidade reveladora, lançam-se ao epicentro do delito. Desvios não planejados surgem, mas, contra todas as probabilidades, conseguem se evadir da cidade. O cenário é uma Coreia do Sul futurista, um amálgama de distopia e caos, mergulhada em criminalidade após um cataclismo econômico. Miséria, vandalismo, detritos e degradação são a nova face de uma metrópole falida, um retrato visceral de uma sociedade corroída em seus alicerces financeiros e morais.

O êxito do roubo os coloca sob a mira de Han (Park Hae-soo), um assassino intransigente e voraz, cuja única sede é pelo sangue. “Tempo de Caça” transmuta-se de uma crônica de ação para um thriller psicológico arrepiante, provocando um córtex de temor e ansiedade na audiência. Yoon Sunghyun, com sua habilidade narrativa, cultiva um carinho sutil pelo quarteto, conduzindo o público por caminhos tortuosos de amizades moldadas por desventuras e anseios de liberdade. Eles, com origens marcadas por desafios e rupturas familiares, são conduzidos pela fervorosa aspiração de uma vida mais digna. “Seremos humanos de verdade”, profere Jan-ho a Ki Hoon em um diálogo pungente.

A cada indício de seu inevitável destino trágico, somos transportados para o núcleo de seu desespero. No entanto, a determinação inabalável prevalece na luta pela sobrevivência. Yoon Sunghyun, através de um balé de sombras e lucescência, e paletas vibrantes de neon, amplifica a ressonância caótica e dramática de seus personagens, seres amalgamados de desejos, temores e humanidade. A nossa empatia por eles brota do reconhecimento de suas falibilidades. A incerteza de um final triunfante paira, um espelho da imprevisibilidade da vida, onde a vitória do herói não é uma garantia.

Filme: Tempo de Caça

Direção: Yoon Sunghyun

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 10/10