O confronto armado, que atravessa eras e culturas, frequentemente se manifesta como um espelho, refletindo a natureza multifacetada da humanidade. Em “O Bombardeio”, dirigido pelo perspicaz Ole Bornedal, essa natureza é explicitada com uma intensidade devastadora. Em um extremo, vemos a capacidade desconcertante do homem de causar estrago, movido pelas engrenagens de poder, ganância e controle.

Durante estes conflitos, a profundidade dos instintos mais sombrios do ser humano emerge, revelando uma predisposição chocante para a violência e a indiferença. Neste cenário, cidades inteiras são devastadas, comunidades são despedaçadas e vidas inocentes são frequentemente lançadas ao vento do caos. Esta visão da guerra, contudo, não é apenas um produto da sede de domínio e poder, mas também da complexidade das ideologias e das circunstâncias geopolíticas.

Ao refletir sobre recentes conflitos, a mente pode imediatamente se voltar para a agressão das forças russas na Ucrânia, lideradas por Vladímir Putin. Essa é, sem dúvida, uma manifestação da contínua dança de poder na arena global. No entanto, é crucial também lembrar-se dos confrontos do passado, como a devastação da Segunda Guerra Mundial. Estes episódios brutais, ao serem revisitados e frequentemente iluminados pela lente do cinema, nos ensinam uma lição vital: o passado, se negligenciado, pode facilmente se repetir. O cinema, neste contexto, age como um guardião da memória coletiva, garantindo que os horrores não se desvaneçam na névoa do esquecimento, tornando-se meramente ficcionais.

Dentro deste vasto panorama de conflitos, um exemplo particularmente chocante foi o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague, em 1945. O que começou como uma estratégia meticulosa rapidamente se transformou em um erro catastrófico. As vidas interrompidas naquele dia não são apenas números; eram sonhos, esperanças e futuros potenciais. Esta tragédia palpável é o núcleo do filme “O Bombardeio” de 2021, dirigido pelo perspicaz Ole Bornedal. Com uma abordagem cinematográfica, Bornedal entrelaça a realidade histórica com tramas secundárias, usando o romance entre um soldado nazista e uma noviça para criar um microcosmo da complexidade e ambiguidade moral da guerra na Dinamarca.

A Dinamarca, um país com uma rica tapeçaria de cultura e história, foi ocupada pela Alemanha em 1940. Durante este período, viveu uma coexistência fascinante, por vezes tensa, entre sua administração local e o dominante poder nazista. A narrativa magistralmente destaca a luta interna de Frederik, um nazista ascendente, que está simultaneamente seduzido e horrorizado pelas ações do regime. Seu envolvimento com Teresa, uma noviça dividida entre sua fé e os dilemas morais da época, simboliza a tensão existente entre ideais e realidades.

Artisticamente, Bornedal usa esta narrativa não apenas para entreter, mas para ilustrar a dicotomia da guerra. Embora seja um ambiente de destruição e desespero, a guerra também pode revelar a resiliência, o amor e a esperança. A amizade entre três crianças no filme destaca a capacidade da humanidade de encontrar momentos de alegria e união, mesmo nas horas mais sombrias.

Ao final da Segunda Guerra, o legado doloroso da Operação Cartago permaneceu, com milhares de vidas alteradas para sempre. “O Bombardeio” não é apenas uma obra de arte, mas um lembrete contundente de que, enquanto a humanidade busca incessantemente a paz, deve estar armada com a sabedoria do passado e a vontade de lutar por um futuro melhor.

Filme: O Bombardeio

Direção: Ole Bornedal

Ano: 2021

Gênero: Guerra/Drama

Nota: 9/10