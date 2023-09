Filme com Woody Harrelson é a melhor comédia que você vai assistir na Netflix

Kelly Fremon Craig é uma jovem roteirista e diretora de comédias de amadurecimento. Por trás de “Recém-Formada” e “Are You There God? It’s Me, Margaret”, uma de suas produções mais bem-recebidas é “Quase 18”, que segue o drama de Nadine (Hailee Steinfeld) uma adolescente excêntrica de 17 anos, que viveu toda sua infância como uma fracassada na escola.

Sem carisma, com baixa autoestima e um gosto peculiar para se vestir, seus únicos amigos sempre foram o pai, Tom (Eric Keenleyside), e Krista (Haley Lu Richardson), que conheceu na segunda série. Enquanto Tom sempre é seu maior aliado em casa, na escola é a melhor amiga que faz o mundo parecer um lugar minimamente acolhedor.

A vida de Nadine vira de cabeça para baixo quando ela flagra Krista e o irmão Darian (Blake Jenner), seu adversário natural, na cama. Anos antes, Nadine estava com o pai no carro, quando um infarto fulminante provocou um acidente e a morte dele. A tragédia a deixou abalada, mas a amizade de Krista ainda foi suficiente para deixar sua vida menos terrível.

Agora com a amiga namorando seu irmão, Nadine se sente traída e deixada de escanteio. Um fator agravante é que ela e Darian são os exatos opostos e nunca se deram bem. Enquanto o irmão é bonito, popular na escola e bom aluno, além de o favorito de sua mãe, Nadine é a problemática e sem talento. Dramática, impulsiva e sincericida, ela sempre vomita verdades desagradáveis e inconvenientes e provoca situações constrangedoras, inclusive para si mesma.

O professor de história, Max (Woody Harrelson), é a pessoa com quem Nadine gosta de desabafar, embora contra a vontade dele. Max tem um senso de humor ainda mais peculiar e sombrio que o dela, proporcionando os diálogos mais divertidos, profundos e sarcásticos do filme. Muitas de suas falas foram improvisadas por Harrelson e são a verdadeira cereja do bolo de toda a produção.

Em meio às crises de seus relacionamentos, uma amizade florescente entre Nadine e o nerd Erwin amenizam sua angústia existencial. Quando ela se declara para Nick Mossman (Alexander Calvert), sua paixão platônica, e sai com ele em um péssimo encontro, Nadine, que já queimou navios com toda a família, além de Krista, recorre ao professor, cuja vida particular surpreendente é finalmente revelada para a adolescente.

Aos poucos, os caminhos se desdobram para que Nadine descubra que a realidade de seu irmão não é tão perfeita quanto ela pensa e que o mundo não gira exatamente ao seu redor. Uma anti-heróina irritante e na qual podemos nos identificar, com todos os seus defeitos e problemas, Nadine descobre a verdade que todo mundo já ouviu na terapia: nem tudo o que as pessoas fazem são para nos magoar. Na verdade, elas dificilmente pensam em nós quando tomam atitudes e decisões. Todo mundo só está tentando ser feliz.

“Quase 18” gira em torno de amadurecimento, de amizade, de famílias e de superação de luto. Recheado de referências culturais, como “O Grande Lebowski”, filme dos diretores Joel e Ethan Coen, que já tiveram obras estreladas tanto por Woody Harrelson quanto por Hailee Steinfeld, e também canções de bandas de indie rock, como The 1975 e Angus & Julia Stone.

Filme: Quase 18

Direção: Kelly Fremon Craig

Ano: 2016

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 10