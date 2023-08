Prepare-se para ficar sem fôlego: filmaço eletrizante com Ryan Gosling, na Netflix, não vai te deixar respirar por 1 hora e 58 minutos

“Dois Caras Legais” é uma divertida comédia policial aclamada pela crítica, no estilo “Starsky & Hutch”. Dirigida e coescrita por Shane Black, ao lado de Anthony Bagarozzi, o longa-metragem mistura carisma e ação em dois detetives particulares estabanados, mas inteligentes, que investigam a morte de uma estrela pornô, na Los Angeles dos anos 1970.

A dupla é formada por Holland March (Ryan Gosling) e Jackson Healy (Russell Crowe). March é contratado por uma vizinha para investigar a morte de sua sobrinha, Misty Mountains (Murielle Telio), em um aparente acidente de carro. No entanto, dois dias após a tragédia, a idosa alega ter visto a falecida pela janela de sua casa. Então, March precisa seguir as pistas e os rastros deixados por Misty para descobrir o que está acontecendo.

March, que é pai da adolescente Holly (Angourie Rice), de 13 anos, recebe os palpites e interferências da menina, que acabam sendo bastante convenientes em seu trabalho, demonstrando uma habilidade natural para a profissão do pai. Em meio às investigações, uma outra jovem atriz pornô iniciante, chamada Amelia (Margaret Qualley), desaparece. Então, ela passa a ser parte fundamental no quebra-cabeça.

No meio de seu caminho, surge Healy, também investigando o caso. Então, os dois decidem se unir para saber se Misty está ou não morta e o paradeiro de Amelia e sua conexão com o primeiro crime. March, Healey e Holly se deparam com uma intricada conspiração que inclui, até mesmo, membros do governo.

O texto de Black e Bagarozzi é uma mistura dos livros de bolso de detetive dos anos 1970 e de thrillers policiais, como “Um Lance no Escuro”, com Gene Hackman, e “Bullit”, com Steve McQueen. Embora siga uma atmosfera de investigação noir, com alguns dos principais atributos do gênero como a trama complexa, a femme fatale, autoridades corruptas, os elementos eróticos e o detetive solitário (no caso, dois), aqui os diálogos sarcásticos são ampliados, dando espaço para que a comédia também se torne um gênero secundário da história e removendo o tom sombrio.

Além das atuações impressionantes de Gosling e Crowe, que já são conhecidos por seu talento incontestável, as falas escritas por Black e Bagarozzi ainda são afiadas, inteligentes e prendem o espectador, como uma boa fofoca. Os vários acontecimentos da trama revelam que a ideia dos dois roteiristas e cineastas era, primeiro, transformar o filme em uma série de televisão. Mas a ideia pareceu melhor e mais bem desenvolvida para um filme.

As personalidades dos dois protagonistas se completam. Enquanto March é desastrado, mas extremamente perspicaz, pegando pistas impossíveis no ar e desvendando códigos secretos sem muita dificuldade, Healey é o durão, bruto e superprotetor, mas não tem uma mente tão rápida quanto de seu parceiro. Crowe optou por ganhar alguns quilos, porque achou que ser um pouco gordinho poderia ajudar a criar a identidade de seu personagem.

“Dois Caras Legais” é um filme divertido e espirituoso, que adiciona uma boa dose de tensão e ação em seu enredo. Apesar da energia aparentemente otimista, as cenas são recheadas por violência e nudez. Ou seja, não é um filme para toda a família.

Filme: Dois Caras Legais

Direção: Shane Black

Ano: 2016

Gênero: Policial / Comédia / Ação

Nota: 9/10