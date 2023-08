Novo filme com Adam Sandler na Netflix é o passaporte para o fim de semana perfeito!

Festa de quinze anos, quinceanera, sweet sixteen, bat e bar mitzvah. Os rituais de passagem que marcam o fim da infância e o início da vida adulta são vistos como um despertar repentino e uma apresentação de si próprio à sociedade. É dizer: “Aqui estou, sou responsável por minhas ações e sei tomar minhas próprias decisões, pois não sou mais oficialmente uma criança”. Bem, na prática, não é exatamente assim que funciona. O amadurecimento é contínuo e ninguém chega nesses eventos convencionais pronto para assumir o bastão da própria vida.

Há séculos, os rapazes da comunidade judaica eram apresentados à sinagoga pelos bar mitzvahs. Só no século 20 essa tradição chegou também para as mulheres. “Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!” é uma comédia adolescente que gira em torno da cultura judaica nos Estados Unidos e mostra a evolução e adequação da religião milenar às novas gerações, principalmente agora com as redes sociais. O mundo se transformou e as tradições também.

Sunny e Sadie Sandler, filhas do comediante Adam Sandler, interpretam aqui também família. Sunny é Stacey, uma adolescente de 13 anos que tem grandes planos para seu bat mitzvah. O evento é planejado detalhadamente com ajuda de sua melhor amiga, Lydia (Samantha Lorraine). Em casa, a irmã mais velha, Ronnie (Sadie) é uma importante aliada na hora de convencer os pais, Bree (Idina Menzel) e Danny (Adam Sandler), a deixá-la usar saltos e a compreender suas crises de adolescência.

Na escola, Stacey não é popular, mas também não está entre os excluídos. Quando vê Andy Goldfarb (Dylan Hoffman) pelos corredores, ela suspira e sonha acordada com o dia em que será sua namorada. Lydia escuta os devaneios da amiga, enquanto também observa o galã do colégio com uma admiração velada.

Mas não é da nossa protagonista, Stacey, que as meninas populares do colégio se aproximam, mas de Lydia, depois que sua saia é reconhecida como uma autêntica Tory Burch, a mesma que Hailey Bieber foi fotografada por um paparazzi. Logo Lydia é convidada para passar a tarde na casa de uma dessas garotas e leva Stacey com ela. Quando o grupo decide ir até um penhasco, onde encontrarão Andy Goldfarb, Stacey decide chamar atenção pulando de lá de cima da cachoeira. O feito impressiona o grupo, mas logo é ofuscado quando seu absorvente ensanguentado aparece flutuando no rio.

Envergonhada, Stacey culpa até mesmo Lydia pela humilhação pública. Decide romper com a amiga, que aparece no dia seguinte namorando seu crush, Andy Goldfarb. Considerando-se traída por Lydia, ela decide levar sua vingança até as últimas consequências, até que ela finalmente poderá encarar o peso de suas ações e refletir se está realmente pronta para seu bat mitzvah. Nesse ínterim, ela recebe os conselhos da rabina Rebecca (Sarah Sherman), uma espécie de Barbie Estranha: sábia, vanguardista e com um visual excêntrico e anárquico. No fim das contas, a maior lição que fica é: mulheres devem se manter unidas.

“Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!” é uma divertida comédia familiar sobre amadurecimento, autoconhecimento, amizades e o poder de um pedido de desculpas. Um comfort movie para fazer espectadores de todas as idades rirem, o longa-metragem é um verdadeiro antídoto contra o mau-humor.

Filme: Você Não Tá Convidado Pro Meu Bat Mitzvah!

Direção: Sammi Cohen

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10