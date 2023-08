O filme na Netflix que encantará todos os apaixonados por livros

Ambientado na pitoresca cidade de East Anglia, Inglaterra, em 1959, “A Livraria”, dirigido por Isabel Coixet e inspirado no livro homônimo de Penelope Fitzgerald, nos convida a uma jornada emocional através da paixão literária de Florence Green, interpretada por Emily Mortimer. Como uma viúva decidida a dar um novo significado à sua vida, ela escolhe abrir uma livraria em uma charmosa propriedade antiga na vila costeira. Este sonho, no entanto, logo colide com os desejos de Violet Gamart (Patricia Clarkson), uma influente dama local que tinha outros planos para o imóvel.

Ao inaugurar sua livraria, Florence causa um alvoroço na cidade, desprovida de tal estabelecimento há anos. Sua decisão de destacar “Lolita”, de Vladimir Nabokov, serve como símbolo da batalha entre a modernidade literária e as tradições enraizadas. A resistência liderada por Violet reflete seu temor de que o novo estabelecimento ameace seu poder e o conservadorismo da cidade. No entanto, em meio a esse maelstrom, Florence não está sozinha. Ela encontra aliados em Christine (Honor Kneafsey), uma jovem inteligente, no enigmático Milo North (James Lance) e no recluso amante de livros, Edmund Brundish (Bill Nighy).

Mais do que uma narrativa sobre a abertura de uma livraria, o filme examina a manipulação das classes altas e a resistência à mudança social. Os desafios enfrentados por Florence são ampliados pelas performances genuínas de Mortimer e Nighy, e pela cinematografia impressionante de Jean-Claude Larrieu que imortaliza o interior da Inglaterra com um jogo de cores que alternam entre a paixão de Florence e os desafios que enfrenta. Complementado por uma trilha sonora tocante de Alfonso de Vilallonga, “A Livraria” é uma homenagem elegante à literatura, amizade e resiliência, prometendo tocar profundamente os corações de seus espectadores.

Filme: A Livraria

Direção: Isabel Coixet

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 8/10