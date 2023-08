As 10 melhores séries para ver na Netflix em 2023

As séries de televisão têm evoluído com o tempo e trazido enredos cada vez mais envolventes, personagens que representam a realidade de mais pessoas e produções com visuais deslumbrantes. A Netflix está sempre em busca de avantajar essas narrativas e oferecer para seu público o melhor do entretenimento caseiro. Neste ano, a fasquia se eleva e o streaming disponibiliza uma mistura ampla de novas produções originais e outras séries que já são amadas pelos espectadores. Independente do seu gênero favorito, há muita coisa imperdível esperando por você neste ano de 2023 no streaming e a gente te mostra agora. Destaques para “Glamorous”, de 2023, de Jordon Nardino; “Império da Dor”, de 2023, de Peter Berg; e “Johnny Depp x Amber Heard”, de 2023, de Emma Cooper. Os títulos estão dispostos de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Glamorous (2023), Jordon Nardino Divulgação/Netflix Marco Mejia é um jovem homem queer que se sente estagnado. No entanto, sua vida sofre uma reviravolta quando ele começa a trabalhar para Madolyn Addison, uma lendária magnata dos cosméticos, e pela primeira vez começa a entender o que quer da vida, sua identidade e o significado de ser um homem queer.

Império da Dor (2023), Peter Berg Keri Anderson / Netflix A minissérie mostra as origens e as consequências da crise do vício em opioides nos Estados Unidos, destacando as histórias dos criminosos, das vítimas e das pessoas que buscaram a verdade, cujas vidas mudaram para sempre com a invenção do OxyContin. Examinando os crimes, as responsabilidades e os sistemas que deixam centenas de milhares de americanos na mão.

Johnny Depp x Amber Heard (2023), Emma Cooper Jim Lo Scalzo/ / Picture Alliance A série de três partes sobre o caso de difamação que atraiu a atenção do mundo todo e se tornou o primeiro julgamento acompanhado pelo TikTok. Mostrando os dois depoimentos lado a lado pela primeira vez, a série explora esse evento que dominou a mídia global, questionando a natureza da verdade e sua função na sociedade moderna.

O Agente Noturno (2023), Adam Arkin e Guy Ferland Divulgação / Netflix Acompanha um agente de baixo escalão do FBI que trabalha no porão da Casa Branca, a postos para atender um telefone que nunca toca. Até que um dia, ele recebe uma ligação que acaba revelando uma perigosa conspiração contra o governo dos Estados Unidos.

O Eleito (2023), Everardo Gout Carla Danieli/Netflix Após sobreviver a um terrível acidente, um garoto mexicano descobre que tem os mesmos poderes que Jesus Cristo. Ele pode transformar água em vinho, fazer uma pessoa voltar a andar e talvez até ressuscitar os mortos! Mas como ele vai lidar com o destino de liderar um mundo que vive em conflito há milhares de anos?

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023), Shonda Rhimes Ambientada antes de “Bridgerton”, a série retrata a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, mostrando como seu casamento com o rei George foi mais do que uma grande história de amor, representando uma importante mudança na sociedade.

Sobrevivendo em Grande Estilo (2023), Michelle Buteau Vanessa Clifton/Netflix Mavis Beaumont é uma mulher negra, gorda e recém-separada (mas não por opção), que precisa reconstruir a própria vida. Determinada a sobreviver e alcançar o sucesso na carreira de estilista, ela conta com o apoio dos amigos, sua positividade corporal, umas boas blusinhas decotadas e muito batom.

Kleo (2022), Viviane Andereggen e Jano Ben Chaabane Divulgação / Netflix O ano é 1987. Logo depois de assassinar um empresário em uma operação secreta da Stasi em Berlim Ocidental, a espiã Kleo é presa, condenada pela organização e traída pelo próprio avô. Dois anos depois, com a queda do Muro de Berlim, Kleo sai da cadeia. Mas logo percebe que está envolvida em uma conspiração muito mais complicada do que parecia e que o segredo de todo esse mistério está em uma maleta vermelha. Diante disso, ela embarca em uma missão de vingança internacional, das ruas anárquicas de Berlim até o deserto do Atacama. E, como se não bastasse, ela ainda precisa fugir do policial Sven, que está sempre em seu encalço.

Insecure (2016), Issa Rae e Larry Wilmore Divulgação / HBO Max Issa Dee e sua melhor amiga Molly navegam pelas complexas e desordenadas águas de seus respectivos mundos profissionais e pessoais em Los Angeles. Enquanto Issa luta para descobrir sua própria voz e trilhar um caminho em meio a um trabalho insatisfatório e um relacionamento em declínio, Molly, uma advogada de sucesso, enfrenta dificuldades nos relacionamentos amorosos e na busca por um parceiro à altura de suas conquistas.